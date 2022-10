LNH : deuxième victoire d’affilée pour les Flames, 4-3 contre les Oilers

C’est le meilleur début de saison depuis plus de dix ans pour les Flames de Calgary. Le défenseur Michael Stone a inscrit un but et fait deux passes décisives contre les Oilers samedi à Edmonton, les battants 4-3. C’est la première fois que les Flames, depuis la saison 2009-2010, gagnent leurs deux premiers matchs du calendrier.

La première période a été bonne, on est arrivés avec beaucoup d’énergie et on a fait de belles choses , a déclaré Michael Stone, alors que les Flames ont mené 4-1 en première période.

On a un peu reculé en deuxième période, mais on a réussi à changer la donne en troisième, pour bien terminer le match. Mikael Backlund, Nazem Kadri et Andrew Mangiapane ont également marqué pour les Flames.

Nazem Kadri considère que le groupe est très mature et se dit heureux de la façon dont ils ont joué samedi.

Du côté des Oilers, Cody Ceci, Connor McDavid et Ryan McLeod ont marqué. L'attaquant Leon Draisaitl reconnaît qu'il y a eu des erreurs individuelles et du système .

Les deux équipes sont de repos jusqu'à mardi. Les Flames entament ensuite une série de huit matchs à domicile, en accueillant les Golden Knights de Vegas. Les Oilers, quant à eux, disputeront le troisième de six matchs à domicile contre les Sabres de Buffalo.