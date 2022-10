Ralentissement du marché immobilier en Abitibi-Témiscamingue

Une nette diminution des ventes a été observée en septembre avec près de 30 % de moins que le même mois de 2021.

Il y a eu 75 ventes de maisons unifamiliales et c'est un des mois les plus tranquilles depuis longtemps.

Le secteur de La Sarre se démarque avec une hausse des ventes, soit 129 % avec 16 ventes par rapport à 7 l'an passé.

Une légère baisse de 3 % du prix médian d'une maison a été observée, passant de 233 000 $ en septembre 2021 à 227 000 $ le mois passé.

Le nombre des inscriptions a augmenté pour un total de 393 par rapport à 343 en septembre 2021.

Selon le directeur à la chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue Robert Brière, la situation influence beaucoup le marché.

« Les acheteurs ont un petit peu plus de temps pour visiter les propriétés, prennent davantage leur temps, on se bouscule moins, la surchauffe ralentie, elle est moins présente, mais c’est encore un marché de vendeurs. » — Une citation de Robert Brière

Les acheteurs vont pouvoir respirer un petit peu plus, ils prennent le temps de visiter plusieurs maisons, ils commencent à renégocier les prix de vente, ce qu’on ne voyait pas durant les mois passés , insiste Robert Brière.

Il mentionne que le prix offert est souvent plus bas que ce qui est demandé mais ça demeure un marché de vendeur quand même parce que malgré tout, il n'y a pas énormément de propriétés sur le marché et les acheteurs sont encore présents , ajoute-t-il.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment la hausse des taux d'intérêt.

Les acheteurs sont plus prudents et craignent les répercussions sur leur hypothèque. Aujourd'hui, on ne ressent pas encore les effets de ça si ce n'est qu'au niveau des acheteurs ont plus prudent. Mais au niveau de l'économie globale en immobilier, on va vraiment ressentir les effets de la hausse des taux d'intérêt dans 3 ou 4 ans lorsque les gens vont être dû pour renouveler leur hypothèque, ceux qui ont pris une hypothèque pour 5 ans , ajoute Robert Brière.

Le délai moyen de vente a aussi augmenté, passant de 2 mois l'an passé à 3 mois en septembre dernier.