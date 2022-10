Atteindre le sommet du sentier Eucher pour sensibiliser au don d’organes

L'événement Chaîne de vie pour le don d'organes et de tissus est de retour dimanche, les gens sont invités à se joindre à une randonnée au sentier Eucher à La Baie. Cette année, l'organisme souhaite sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans à cette cause.

C’est d’ailleurs, une jeune femme de 17 ans de Dolbeau-Mistassini qui est l'ambassadrice de l'événement.

Alyssa Simard a fait un don de cellules souches à son frère atteint d'un cancer. Elle estime qu'il est important d'inciter les jeunes à s'informer et en apprendre davantage sur le sujet du don d'organes et de tissus.

Je trouve que c’est tellement un sujet important. J’ai été plus sensibilisée à ce sujet, avant je trouvais qu’on connaissait la surface. On ne connaissait pas "le pendant" et "l'après". Je trouve que chaîne de vie ça cerne bien [le sujet], sans que ce soit choquant , disait-elle en entrevue, quelques jours avant l’événement.

Des centaines de personnes participent à l’événement à travers la province.