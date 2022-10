Vent de changement à la mairie de Vancouver

Ken Sim et son parti, ABC Vancouver, prennent le contrôle du conseil municipal de la métropole britanno-colombienne au sortir d’une soirée électorale marquée par le changement.

À la fin du dépouillement, Ken Sim possédait une confortable avance de plus de 35 000 voix sur son plus proche rival et maire sortant, Kennedy Stewart.

Kennedy Stewart accepte sa défaite avec humilité Photo : Radio-Canada

Ce faisant, Kennedy Stewart devient le premier maire de Vancouver à ne pas être réélu en plus de 40 ans.

Le parti ABC Vancouver, formé il y a moins de deux ans, détient maintenant 7 des 10 sièges de conseillers municipaux.

La formation de Ken Sim a également pris le contrôle de la Commission des parcs.

Les Vancouvérois ont enfin élu l’ensemble des candidats de la formation du nouveau maire à la Commission scolaire de Vancouver.

Quelque 171 494 électeurs se sont présentés aux urnes.

Un premier maire d’origine asiatique

Quatre ans et demi, c’est la plus longue entrevue d’embauche de l’histoire , a lancé le nouveau maire au début de son discours.

La mairie que Ken Sim avait échappée aux mains de Kennedy Stewart alors qu’il était chef du parti NPA, il y a 4 ans, entame aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire en accueillant son premier maire d’origine asiatique.

Le chemin pour arriver jusqu’ici a été incroyablement long , explique Ken Sim.

« Cent trente-cinq ans après qu'un premier chinois ait été obligé de payer une taxe d'entrée pour le simple droit de venir ici bâtir le chemin de fer, Vancouver a élu son premier [maire] sino-canadien. » — Une citation de Ken Sim, nouveau maire de Vancouver

L’homme d’affaires a ensuite cité la place de la communauté asiatique dans l’histoire de la ville pour souligner la diversité de la métropole et inviter les Vancouvérois à faire de leur ville une cité inclusive.

Il dit vouloir être à l’écoute des parents, des éducateurs, des scientifiques, des travailleurs de la santé et de ce qui se passe dans les rencontres communautaires, les cafés ou les pubs du coin .

Parmi ses promesses phares, le nouveau maire a réitéré son intention de faciliter l’obtention de permis de construction et l’ouverture de commerce, d’ajouter du stationnement et de planter 100 000 arbres.

Il a en outre promis une fois de plus d’embaucher 100 nouveaux policiers et 100 nouveaux travailleurs en santé mentale.

C’est le choix des électeurs

L’éviction de Kennedy Stewart de la mairie après seulement un mandat déçoit celui qui avait quitté la politique fédérale pour tenter sa chance comme candidat indépendant à la tête de la métropole britanno-colombienne, il y a 4 ans.

C’est le choix des électeurs et il faut le respecter , a-t-il lancé au début du discours où il a admis sa défaite.

« Être maire de Vancouver a été l’honneur de ma vie. » — Une citation de Kennedy Stewart, maire sortant de Vancouver

Le maire défait dresse un bilan positif de son unique mandat, notamment en matière de logement et de gestion de la crise des surdoses. Nous avons doublé le nombre de logements approuvés. Nous sommes passés de la construction d’une majorité de condos à une majorité de logements locatifs.

Avec des informations de Francis Plourde