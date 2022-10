Une trentaine de maires sortants sont évincés aux élections municipales en C.-B.

Dans une trentaine de municipalités de la Colombie-Britannique, les maires sortants briguant un nouveau mandat ont été évincés par les électeurs. C'est le cas, entre autres, de Kennedy Stewart à Vancouver, de Doug McCallum à Surrey, et des maires sortants des municipalités de Langley, Kelowna, Penticton, Nelson, West Vancouver, Maple Ridge, White Rock, Saanich et Powell River.

Dans ces municipalités, les électeurs ont choisi de donner une nouvelle direction à leur conseil municipal.

Vancouver est l'exemple le plus probant du phénomène. La vaste majorité des électeurs y ont préféré Ken Sim à Kennedy Stewart.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Langford, les électeurs ont non seulement choisi un nouveau maire, Scott Peter Goodmason, et montré la porte à Stewart Young, mais ils ont aussi remplacé cinq de leurs six conseillers municipaux. Le taux de participation à Langford est d'environ 33,5 % comparativement à 18,49 % en 2018.

Le septuagénaire Doug McCallum, qui a fait un retour à la mairie de Surrey en 2018, avait déjà effectué 3 mandats de 1996 à 2005. Il n'a pas réussi à se faire réélire une cinquième fois.

« J’affiche un sourire, car j’ai travaillé plusieurs années pour cette ville et elle va de l’avant. C’est une occasion pour moi de relaxer et de profiter de cette magnifique ville. Je vois que les résidents veulent du changement et je respecte ça. » — Une citation de Doug McCallum, candidat défait à la mairie de Surrey

Brenda Locke, une conseillère sortante, a profité de la division du vote pour se faufiler à l'avant du peloton avec 28 % des voix. Elle devient ainsi mairesse de la deuxième ville la plus populeuse de la province et celle qui prend le plus rapidement de l'ampleur.

Brenda Locke a été élue mairesse de Surrey. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Elle a fait campagne en promettant de mettre fin au processus menant à la création d’une police locale, une des réalisations phares de Doug McCallum au cours de son dernier mandat. Cela permettra, selon elle, de réaliser des économies de 500 millions de dollars. Le processus est pourtant déjà bien entamé avec plus de 150 policiers formés et déployés, un nombre qui devrait monter à près de 300 d'ici mai 2023.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Penticton, le maire sortant John Vassilaki (20,3 %) a été devancé par deux autres candidats : le gagnant Julius Bloomfield, qui a obtenu 33,4 % des voix et Jason Reynen, qui s'est attiré 31,2 % des voix. Le taux de participation à Penticton est d'environ 33,4 % comparativement à 41,6 % en 2018.

Par contre, dans 37 des 161 municipalités britanno-colombiennes, le maire a été élu sans opposition. Plusieurs d'entre eux étaient des maires sortants.

Une municipalité dans l'incertitude

Il n'y a pas de maire élu à Canal Flats, car les deux candidats, Mark Doherty et Doug McCutcheon, ont reçu chacun exactement 158 voix.

Dans un tel cas, la loi provinciale prévoit d'abord un recomptage judiciaire, si celui-ci donne un résultat identique, deux sénarios sont possibles. Si la Ville a déjà modifié son règlement municipal en ce sens, le gagnant est tiré au sort, comme le stipule l'article 151 (2) de la loi sur les gouvernements municipaux.

Marche à suivre pour élire un candidat par tirage au sort Le nom de chaque candidat est inscrit sur des bouts de papier séparés, mais aussi semblables que possible. Les bouts de papier sont pliés uniformément et de façon à ce que les noms des candidats ne soient pas visibles. Les bouts de papier sont placés dans un contenant suffisamment grand pour qu'il puisse être secoué afin d'assurer leur distribution aléatoire, le contenant doit ensuite être secoué pour ce faire. La cour doit ordonner à une personne qui n'est pas un candidat ou un représentant de candidat de piger un des bouts de papier. La cour déclare l'élection du candidat dont le nom se trouve sur le bout de papier qui a été pigé. Source : Loi sur les gouvernements municipaux de la Colombie-Britannique

Autrement, si aucun des candidats ne cède la place, une nouvelle élection doit avoir lieu, mais aucun nouveau candidat ne peut se présenter.