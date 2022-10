Ramasser et cuisiner les fruits qui pourrissent dans la rue

Selon le conseiller municipal du district de Saint-Roch Saint-Sauveur, quelques plaintes, quelques réclamations ont été adressées à la Ville. Certains résidents se sont plaints que les pommettes rendaient les trottoirs glissants.

Pour solutionner le problème, l’idée de couper les arbres et de les remplacer par d’autres essences non fruitières a été évoquée. Une perspective que l’élu a finalement écartée préférant privilégier la collecte des fruits qui causent tant de soucis.

Une opération de grande envergure en projet pour l'an prochain

Plusieurs organismes du quartier ont été emballés par la suggestion. Ainsi, des bénévoles ont opéré, jeudi, une première récolte, rue Renaud, afin de les cuisiner et d’aider ceux qui sont dans le besoin.

On règle deux problèmes en même temps: le problème des pommettes qui causent des problèmes et le problème de l'insécurité alimentaire , confie Ariane Jacques-Côté, fondatrice de Nourrir Ensemble.

Des pommettes ont été transformées en beurre et en gelée. Idéal pour agrémenter les repas des bénéficiaires de la popote roulante du quartier.

Les pommettes récupérées dans la rue sont cuisinées par les bénévoles d'organismes du quartier Saint-Roch pour en faire du beurre et de la gelée. Photo : Radio-Canada

Ariane Jacques-Côté se plaît à imaginer la mise en place d'un réseau de cueillette plus organisé pour le centre-ville de Québec.

On va avoir des informations sur ce qui existe de la part de la foresterie de la Ville, puis on va essayer de planifier une opération à plus grande envergure l'année prochaine.

Au Québec, plus d'une vingtaine d'organismes utilisent les aliments non récoltés dans les arbres et dans les champs pour nourrir les plus démunis. Les bénévoles du quartier Saint-Roch espèrent bientôt en faire partie.

D'après les informations de Flavie Sauvageau