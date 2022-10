Un premier festival de premiers répondants dans la Ville des Ponts

La première édition du YXE First Responders Fitness Festival a débuté samedi au Complexe sportif Gordie Howe de Saskatoon. L'événement promeut la santé physique et mentale.

La compétition sportive de deux jours regroupe soixante premiers répondants de la Ville des Ponts, dans une série de compétitions qui comprennent la course, les parcours à obstacles et le souque à la corde, notamment.

Les groupes étaient séparés en trois équipes, soit le Service de police, le Service d’incendie et les Services médicaux d’urgence. Une de ces trois équipes sera déclarée championne à la fin de l’événement.

Près d’une soixantaine de commanditaires ont choisi d’appuyer ce premier YXE First Responders Fitness Festival. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

Ça a dépassé mes attentes , affirme la pompière du Service d’incendie de Saskatoon, Karla Sawatzky. Il y a vraisemblablement beaucoup de travail en amont, et de voir tout ça aujourd’hui, c’est surréel!

Je ne pourrais pas être plus ravi , affirme l’organisateur du festival, Nathan Rollack. On espérait que ce soit bien reçu comme événement, mais ça a dépassé toutes nos attentes.

Des ateliers de ballons et de maquillage étaient également offerts pour les participants, les familles et les visiteurs. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

L’initiative est inspirée d’une série YouTube basée sur la Spartan Race , selon le coordinateur de l’événement, Chris Harris.

La compétition sportive de deux jours regroupe soixante premiers répondants de Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

Moi j’adore les courses à obstacles, et ma collègue Angela McEwen adore regarder du crossfit , explique-t-il. On s’est dit que ce serait vraiment cool de faire quelque chose du genre. Et on s’est dit, pourquoi pas impliquer les premiers répondants? Après, ça a fait boule de neige

Les responsables du festival souhaitent organiser une seconde édition de l’événement l’année prochaine. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

Au total, 25 000 $ ont été amassés par l’entremise de la vente de chandails et l’organisation de tombolas. Cette somme sera remise à l’organisme OSI-CAN, qui offre des services de soutien en santé mentale aux premiers répondants.

Avec les informations de Jérémie Turbide