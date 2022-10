Une journée dans la peau d’un pompier à Magog

C'était ainsi l'occasion pour petits et grands de découvrir le métier et d'en apprendre plus sur la prévention des incendies. La population associe souvent la caserne à la vie de pompier, mais elle ne sait pas nécessairement l’impact que cela peut avoir , a mentionné le chef de la division prévention et mesures d'urgence à la Ville de Magog, Sylvain Thomas, sur l’importance d’une telle journée.

« La plupart des feux sont causés par des erreurs humaines et des erreurs d'inattention donc une journée comme cela, ça nous permet de montrer à la population comment faire chez soi, et quelle importance est l’importance des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone. » — Une citation de Sylvain Thomas, chef de la division prévention et mesures d'urgence à la Ville de Magog

Des Magogois ont pu se familiariser avec la réalité du métier de pompier. Photo : Radio-Canada

Des kiosques de simulation ont été aménagés sur place. Les participants ont entre autres pu apprendre à manier un extincteur et savoir quels comportements adopter en cas de feu sur une cuisinière. Tout cela en plus de voir les équipements aussi d’un peu plus près, avoir la chance de porter un équipement de pompier une fois pour voir le poids que ces hommes et femmes ont à supporter durant un incendie , a expliqué le chef de la division.

De nombreuses familles ont répondu présentes. Même les adultes ont des réactions qui nous font vraiment plaisir, a témoigné M. Thomas. La profession de pompier est toujours populaire auprès des enfants. Leurs réactions, c’est des yeux grands ouverts, certains arrivent déjà déguisés en pompiers.