Cadre financier : le ministre Allain devant les élus francophones du Nouveau-Brunswick

Le ministre Daniel Allain (à gauche) et le président du conseil d'administration de l'Association francophone des municipalités, Yvon Godin (à droite), sont apparus ensemble samedi à Edmundston. Derrière les deux hommes, on aperçoit notamment le maire d'Edmundston Éric Marquis (à gauche) et le maire de Shippagan, Kassim Doumbia (au centre).

Photo : Radio-Canada