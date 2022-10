Moisson Québec : 35 ans et plus sollicité que jamais

Avant la pandémie, on aidait 35 000 personnes par mois. Là, on en est à 68 000 , révèle Élaine Côté, la directrice générale.

En janvier, elle et son équipe avaient pourtant bon espoir d’être moins sollicitées. La pandémie s’atténuait, l’économie reprenait de la vigueur. Aujourd’hui, l’inflation sévit et les inégalités sociales se creusent.

Ce qui fait dire à la responsable : C’est utopique de croire que Moisson Québec va fermer complètement ses portes. On est loin d’avoir réduit la pauvreté dans la région de Québec et on est dans une région qui est riche et économiquement favorisée. C’est inacceptable que dans notre région il y ait autant de monde qui a besoin d’avoir recours à l’aide alimentaire.

Des fins de mois difficiles pour un large public

En sondant les organismes avec qui elle collabore, Moisson Québec se rend compte que les fins de mois difficiles touchent actuellement un large public. Des jeunes, des aînés et aussi des personnes qui ont une activité professionnelle, par exemple des travailleurs autonomes.

Souvent, ils n’ont pas d’assurances. En cas de pépins, ils se retrouvent le bec dans l’eau , note Élaine Côté.

Parce que le nombre de demandeurs ne cesse de s’accroître, la banque alimentaire de la grande région de Québec se retrouve forcée d’acheter ses propres denrées à redistribuer. Les dons récoltés ne suffisent plus. Au moment de passer à la caisse, Moisson Québec, comme tout le monde, subit l’envolée des prix.

Notre dollar ne vaut pas la même chose qu’il y a un an ou deux ans. Donc on a moins de denrées pour la même valeur d’achat. Toutes nos dépenses coûtent plus cher. On a quatre camions réfrigérés qui sont sur la route pour aller chercher les denrées. Et oui, le coût de l’essence a explosé pour nous aussi , constate la directrice générale.

Depuis deux ans, Moisson Québec occupe un nouvel entrepôt, avenue Kepler, plus grand que les précédents. Photo : Radio-Canada

Bilan des courses : Avant la pandémie, on achetait pour un maximum 150 000-200 000 $ par année. Là, on est plus à 1,2, 1,4, 1,7 million de $ par année.

Bonne nouvelle dans cette période trouble, la mobilisation des bénévoles reste au beau fixe.