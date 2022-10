Devenir un leader climatique local grâce à une certification de l’UBC

Le Département de foresterie de UBC a tenu cette semaine sa première série de formation en ligne du programme Climate Action and Community Engagement (CACE), sur l'engagement communautaire et l'action climatique.

Une dizaine de personnes y participent, à travers le pays.

En huit semaines, il vise à donner les clefs à des leaders communautaires pour qu’ils développent des projets dans leurs quartiers afin de protéger la population du dérèglement du climat, notamment la hausse des températures et des inondations accrues.

En fin de compte, il y a bien une inquiétude environnementale qui nous habite , soutient Rosalva Treviño, 36 ans, qui a rejoint l’initiative dans le quartier Kensington-Cedar Cottage de Vancouver. Ayant immigré du Mexique l’an dernier, Mme Treviño, est récemment devenue résidente permanente canadienne.

« Quand tu regardes les informations et ce que le climat provoque dans le monde, je crois que le sens de l’action est très important et qu'il peut réunir des communautés. » — Une citation de Rosalva Treviño, participante au programme CACE

Le programme CACE est né d’une autre initiative du programme de foresterie, appelé Cool ‘Hood Champs, durant lequel des experts de l' UBC apprenait à des résidents comment évaluer l’ombre des arbres dans leurs quartiers, ainsi que les risques liés aux inondations sur des surfaces, comme les trottoirs.

Voyons voir ce à quoi l’action climatique ressemble sur le terrain, de sorte que les autres s’en inspirent et le reproduisent. On ne l’a pas encore vu et on en a vraiment besoin à ce niveau local , explique Stephen Sheppard, professeur émérite du Département de foresterie de UBC , qui a participé à l’élaboration du programme CACE .

En 2021, la Colombie-Britannique a vécu des inondations, qui ont ravagé des communautés, comme ici à Merritt. Photo : Offerte par Julia Smith

Le résident du quartier James Bay de Victoria Jonathan Argue espère utiliser les connaissances qu’il acquiert au sein du programme pour rendre sa communauté plus résiliente face aux épisodes climatiques extrêmes, comme le dôme de chaleur et les inondations catastrophiques que la province a connues l’an dernier.

Il entrevoit déjà des projets potentiels dans sa communauté, notamment liés à la canopée urbaine, qui pourraient aider à rafraîchir son quartier. Il s’intéresse également au potentiel de légumes et de nourriture que lui et ses voisins pourraient faire pousser dans une optique de sécurité alimentaire.

Assister à cette certification de UBC coûte 2400 $. Le programme CACE a été développé grâce à 5 millions de dollars alloués par le ministère de l’Éducation avancée et de la Formation professionnelle provincial l’automne dernier pour des projets de certification de microcrédits.

Avec les informations de Chad Pawson