Ottawa et le Manitoba versent 33,1 M$ pour le Centre national du patrimoine des Métis

De ce montant, le fédéral investit 23,1 millions de dollars alors que la contribution provinciale est de 10 millions de dollars.

La construction du Centre, sous l'égide de la MMF devrait commencer en 2023.

Il nous a fallu plusieurs années de travail pour en arriver là où nous en sommes , se réjouit le président de la Fédération David Chartrand.

Pour le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, cette annonce est une étape importante vers la concrétisation du Centre. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Il espère qu'une fois terminé le Centre attirera des visiteurs de partout au pays qui pourront en apprendre davantage sur l'histoire du peuple métis, et sur Louis Riel considéré comme le père du Manitoba.

Nous envisageons d'utiliser bien sûr la technologie et peut-être avoir la chance de parler à Riel qui se tient juste devant vous , dit-il.

Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada-Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal explique qu’il s'agit d’un lieu pour faire rayonner le patrimoine des Métis de la rivière Rouge.

Ce nouveau Centre mettra en valeur et célébrera l'histoire des Métis grâce à des ateliers sur le patrimoine, à la protection et à l'exposition d'artefacts, à la photographie ainsi qu'aux arts traditionnels et contemporains, et il contribuera à promouvoir la culture métisse au Manitoba et au Canada , indique M. Vandal dans un communiqué gouvernemental.

Selon le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada-Prairies, Dan Vandal, le Centre racontera l'histoire des Métis et montrera leur contribution à l'histoire du Canada. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Selon le fédéral, il s'agit du premier Centre du genre au Canada. Sa création résulte de l’engagement du fédéral à travailler en partenariat avec la Nation métisse pour faire progresser la réconciliation, précise le gouvernement.

L’appui du fédéral s’inscrit aussi dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) visant à rénover des bâtiments communautaires existants de grande envergure .

Le futur Centre du patrimoine sera implanté dans l'ancien immeuble de la BMO Banque de Montréal, à la célèbre intersection de l’avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg.

Le projet du Centre national du patrimoine des Métis est piloté depuis une vingtaine d'année. En 2019, il avait déjà reçu un financement d'Ottawa de 5 millions de dollars.

Le 12 ma 2020, la MMF a annoncé le futur emplacement du centre.

Avec les informations de Laïssa Pamou