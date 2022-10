La réflexion pour choisir une école secondaire commence

Aller dans une école privée, au public avec un programme scolaire particulier ou encore au public régulier? Ce sont les questions que se posent des parents et des élèves durant cette période de l'année.

C'était jour de portes ouvertes samedi, à l'école secondaire de la Montée de Sherbrooke, l'occasion pour les parents et les enfants d'orienter leur choix. C’est le cas de la fille de Lucie Beauregard qui aimerait bien s'inscrire au programme de Santé globale. On veut que notre enfant puisse découvrir ce que les écoles ont à lui offrir et qu'elle se sente bien dans l'endroit où elle va aller , explique Mme Beauregard.

Certains élèves qui fréquentent déjà ce programme en tirent de grands bénéfices comme Charles-Émile Audet. Santé globale, ça me permet de pas trop penser à l'école, à toutes les études, à tous les devoirs. Ça me permet de faire ce que j'aime en même temps que l'école, pour moi, c'est moins difficile.

L'école à trois vitesses décriée par certains

Cependant, ce n’est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Certains programmes particuliers peuvent être contingentés.

On a un peu brisé l’espèce d’idéal de l’école publique accessible à tous , croit la productrice et animatrice du balado Chacun sa classe, Karine Dubois. Selon elle, le système à trois vitesses soit : le privé, le public régulier, et les programmes particuliers, comporte des failles importantes.

« On est en train de tirer les enfants les plus performants dans les écoles privées et les programmes à vocation, ce qui fait que les programmes réguliers des polyvalentes vivent des difficultés parce qu’ils ont un nombre vraiment élevé d’enfants avec des difficultés d’apprentissage. » — Une citation de Karine Dubois, productrice et animatrice du balado Chacun sa classe

En juin dernier, Jean François Roberge, alors ministre de l'Éducation, veut rendre accessible à tous les programmes qui permettent aux élèves du secondaire d'avoir des activités parascolaires et des cours selon leur vocation tels que Santé globale ou Arts de la scène.

La directrice adjointe de l'école de la Montée, Christine Thériault, affirme que des efforts sont déployés pour que les élèves du régulier ne se sentent pas à part. Cette année, pour la première fois, ils peuvent suivre des profils en cuisine, en sport ou en science. On ose espérer que le fait qu'ils rentrent à l'école en ayant un profil et une option à choisir, qu'ils puissent déjà se sentir mieux dans leur école.

Même s'ils préféraient un programme particulier, les parents et les élèves rencontrés par Radio-Canada, ne voient pas le régulier comme une fatalité. Si elle n’est pas prise dans une école où ils font des tests, c'est juste que ce n’est pas pour elle, ce n’est pas grave. Elle va bien réussir sa vie d'adulte quand même , a lancé Mme Beauregard.

« Je me dis qu'au pire si je ne suis pas pris en Santé globale, je vais être en régulier et ce n'est pas plus grave, j'ai beaucoup d'amis qui viennent ici. Ça ne me stresse pas tant que ça. » — Une citation de Gabriel Lavallée, futur élève du secondaire

