Les pompiers de Paquetville célèbrent leur caserne flambant neuve

Dans les faits, la brigade occupe les lieux depuis le 1er mai 2021, mais avec la pandémie, on a dû attendre un peu pour procéder à l'ouverture officielle de cette nouvelle caserne.

Le projet de 2 millions de dollars a été financé par la municipalité.

La pluie qui arrosait Paquetville samedi n'a pas refroidi les célébrations. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Denis Paulin, chef de la brigade des pompiers de Paquetville depuis 18 ans, se sent comme poisson dans l’eau dans cette nouvelle caserne, dont l'équipement est au goût du jour.

Nos installations sont à la fine pointe de la technologie , dit le chef Paulin. On peut désinfecter les équipements lorsqu’on arrive des feux. On est tout équipé, avec du gaz propane au cas où il arriverait une situation de verglas, par exemple.

Pompier un jour, pompier toujours

Fondée en 1969, la brigade de Paquetville est comme une grande famille où se côtoient des pompiers de plusieurs générations.

Maurice Pinet (à gauche) et Denis Paulin (à droite), qui est chef du service d'incendie de Paquetville. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C’est le cas de Maurice Pinet, qui est au service de la brigade depuis 1986.

À 83 ans, il gravite toujours autour de la caserne. Il ne s’avoue pas à la retraite comme pompier et il est entre autres responsable de la cantine.

Je m’occupe de la caserne un peu. Mais je ne vais pas sur les feux. Avec ma vitesse, je vais arriver en retard , dit-il avec un sourire en coin.

Une des brigades les plus jeunes de la Péninsule

Il s’agit du troisième lieu occupé par la brigade des pompiers de Paquetville en plus de 50 ans. Les locaux précédents, aménagés dans l’édifice municipal, étaient devenus trop petits pour un service d’incendie qui est de plus en plus imposant.

Le chef Denis Paulin affirme qu’avec 22 pompiers, la brigade avait besoin de nouvelles installations.

On est vraiment une des plus jeunes brigades de la Péninsule acadienne. Et puis on a un heureux problème, qui est le recrutement. On est trop, car il y a beaucoup de personnes qui veulent joindre notre équipe , déclare-t-il.

Denis Landry, député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, samedi à Paquetville. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Présent à l’ouverture de la caserne, le député libéral de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry, constate par contre que la caserne pourrait être encore plus inclusive dans son recrutement.

La seule affaire, c’est qu’il n’y a pas de femmes. Ce serait peut-être des choses à regarder , souligne le député.

La brigade des pompiers de Paquetville a profité de l’occasion pour hisser en grande pompe la bannière des 39e Jeux des pompiers de la Péninsule acadienne, qu’elle a remportés en août. Elle avait également gagné la 37e édition, en 2018.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La bannière remise aux champions de la 39e édition des Jeux de l'association des pompiers de la Péninsule acadienne est suspendue dans la caserne de la brigade d'incendie de Paquetville. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Justement, les premiers jeux organisés par l’Association des pompiers de la Péninsule acadienne s’étaient tenus à Paquetville, en 1981.