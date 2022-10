Non-voyant, Benjamin Ouellet se démarque à la course du Portageur

Le jeune homme a pris part à l’épreuve de 5 kilomètres. Il a terminé en deuxième position avec un temps de 18 minutes 01 seconde. Il s’agissait déjà de sa neuvième course de l’année.

Quand on a l’envie, on peut faire n’importe quel sport malgré notre handicap. Il n’y a rien d'irréaliste, on peut faire n'importe quel temps, tous les objectifs sont réalistes, faut juste y croire puis avoir les personnes autour de nous qui nous permette de réaliser ces buts-là , s’exclame Benjamin Ouellet.

Le jeune coureur était justement accompagné d’Alexandre Lebel lors de l'épreuve. Le guide le suit côte à côte et le tire d’un côté comme de l’autre pour éviter les obstacles.

C'est comme si j'étais sa paire d'yeux. Vu qu'il est mal voyant en fait, il faut que je remarque les obstacles sur le parcours. Je communique avec lui grâce à des signaux tactiles , mentionne Alexandre Lebel, ajoutant avoir déjà accompagné Benjamin l’été dernier au Championnat canadien à Vancouver.

« C’est un bon exercice d’empathie parce que j’essaie de me mettre à sa place et me dire ce qu’il voit et ressent pour décider ce que je dois signaler ou pas. Je ne peux pas lui dire tout ce qui se passe, il faut que je choisisse ce qui est pertinent au moment présent. » — Une citation de Alexandre Lebel, guide de Benjamin

La présence d’Alexandre pendant la course sécurise grandement Benjamin. Ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance dans mes trajets. Ça me permet de me concentrer sur ma vitesse de course et non sur ce que j'ai besoin de voir en avant de moi , dit-il.

Le père du coureur, Francis Ouellet, a aussi accompagné son fils lors de la course. Alexandre a accepté de nous dépanner, mais étant donné son statut professionnel, il ne s'est pas assez entraîné pour le 5 kilomètres au complet , révèle-t-il.

Benjamin Ouellet (en bleu) et son père Francis (en noir). Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Francis Ouellet n'a pas été en mesure de trouver un autre guide, l’une des difficultés de performer en région . Le père de Benjamin a donc fait une partie du trajet au côté de son fils à vélo.

Benjamin Ouellet se dit satisfait de ses performances, étant classé parmi les 25 meilleurs coureurs au monde dans sa catégorie, dit-il. Il y a trois catégories quand tu es non-voyant : T11, T12 et T13. T12, c’est ma catégorie, ça veut dire que tu vois un peu les couleurs et la lumière. Ce n’est pas une vision très utile, mais ça permet au moins de bien s’orienter , explique l’athlète.

D'après le reportage de Sophie Martin