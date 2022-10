Après Schwartz’s, un Sri Lankais séduit les Torontois et le guide Michelin

Derrière le comptoir de son restaurant, dans le quartier de Scarborough de Toronto, Sumith Fernando coupe de fines tranches de poitrines de bœuf fumé avec l'agilité d’un grand chef. Son restaurant, SumiLicious, n’a ouvert ses portes qu’en 2018, mais la réputation de ses sandwichs et de sa poutine à la viande fumée n’est plus à faire.

En septembre, le guide Michelin lui a d’ailleurs attribué un Bib Gourmand, une distinction accordée aux restaurants qui servent une cuisine de grande qualité à des prix abordables.

Depuis, l’engouement pour la cuisine de M. Fernando ne cesse de grandir. Chaque jour, dès l’ouverture, les clients s’enchaînent. Ces derniers doivent parfois même faire la file jusque sur le trottoir pour avoir la chance de déguster la viande fumée de M. Fernando.

Leur viande fumée est fantastique , lance Mike Babineau, qui mange au SumiLicious plusieurs fois par mois. Qu’une personne du Sri Lanka ait appris à fumer de la viande pour ensuite la vendre ici est vraiment quelque chose d’unique dans ce quartier , dit-il.

Sumith Fernando et sa femme Shalika de Fonseka ont récemment accueilli leur premier enfant. Photo : Radio-Canada / Grant Linton

Faire ses classes chez Schwartz’s

C’est au célèbre restaurant montréalais Schwartz’s que Sumith Fernando a découvert la viande fumée. Pendant près de 16 ans, il a fait ses classes dans le mythique établissement de la rue Saint-Laurent qui lui a offert son premier emploi au Canada.

Chaque jour je voyais des gens croquer dans leur sandwich et hocher la tête tant c’était bon. [...] Je me suis dit qu’un jour, j’allais faire pareil , raconte le cuisinier.

Sumith Fernando fait fumer sa viande pendant une dizaine d'heures avant de la servir. Photo : Radio-Canada / Grant Linton

M. Fernando raconte avoir perfectionné sa technique et sa recette pendant des années dans sa cour arrière et à l’aide d’un fumoir acheté chez Home Depot, avant de se lancer en affaires.

Il continuait d’essayer même quand je me fâchais contre lui parce qu’il mettait la maison sens dessus dessous. Au début, ce n’était pas très bon, donc je n’ai pas tout de suite cru en lui, mais il n’a jamais abandonné , raconte sa femme Shalika de Fonseka.

Quand il a réussi à atteindre le goût parfait, je lui ai dit: "vas-y, ça va fonctionner" , ajoute-t-elle.

Un pari risqué

Les deux amoureux ont alors quitté leur emploi et vendu leur maison au Québec pour s’installer à Toronto.

M. Fernando se souvient encore de l’angoisse qu’il a ressentie en faisant le grand saut.

C’était un gros risque. Après avoir déménagé, si quelque chose ne s’était pas bien terminé, nous nous serions retrouvés devant rien , raconte-t-il.

Le restaurant SumiLicious a récemment reçu la distinction Bib Gourmand de la part du Guide Michelin. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Shalika de Fonseka admet à la blague que servir une spécialité de charcuterie introduite par les immigrants juifs, cuisinée par des Sri Lankais, au cœur d’une communauté asiatique, était un pari risqué.

Il a choisi cet emplacement, où beaucoup d’Asiatiques vivent. Tout le monde était surpris et au début, nous n’avions pas de clients asiatiques. Nos clients venaient d’autres communautés et d’assez loin. Nous étions inquiets. Avions-nous choisi le bon endroit? , se demande-t-elle.

Les débuts du restaurant ont été difficiles. Pendant les six premiers mois, Sumith Fernando s’est tué à la tâche sept jours sur sept.

« J’allais mourir. J’ai dit à ma femme: je n’en peux plus. Je dois trouver un autre emploi » — Une citation de Sumith Fernando, co-propriétaire, SumiLicious

Au bout d’un an, dit-il, le bouche à oreilles a toutefois fait son œuvre.

L’après Michelin

Depuis septembre, Sumith Fernando et Shalika de Fonseka savourent leur nouvelle notoriété.

Le restaurant SumiLicious est également connu pour sa poutine à la viande fumée. Photo : Radio-Canada / Grant Linton

Le couple a des projets d’agrandissement et M. Fernando espère introduire de nouveaux plats, même si la pression est grande pour la petite famille qui vient d’accueillir son premier enfant.

Je pense que fumer de la viande est la chose la plus difficile dans un restaurant. C’est très difficile de contrôler le processus. Si on la fait cuire à la vapeur trop longtemps, on ne peut pas l’utiliser. [...] Si le goût n’est pas parfait, je ne la servirai pas , dit le père de famille qui dit puiser sa motivation dans la satisfaction de ses clients.