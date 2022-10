Des proches d’Étienne Gaboury rendent hommage à l’architecte franco-manitobain

Adepte du géant français Le Corbusier et de l’école du Bauhaus, Étienne Gaboury a conçu plus de 300 bâtiments, marquant le paysage manitobain en réalisant notamment l’édifice de la Monnaie royale canadienne, l’Esplanade Riel et la cathédrale de Saint-Boniface.

« C’était une personne obnubilée par la lumière. » — Une citation de Ibrahima Diallo, gendre d’Étienne Gaboury

Il se qualifiait d’héliophile, en référence à Hélios, le dieu de la lumière, du soleil. Et tous ses immeubles reflètent ça , raconte son gendre Ibrahima Diallo, qui qualifie M. Gaboury d’homme de cœur, homme d’ouverture, un papa idéal, et un grand-papa extraordinaire.

L’Ambassade canadienne à Mexico, inaugurée en 1982. (archives) Photo : Google Maps

Malgré ce portfolio international (M. Gaboury a conçu des immeubles au Mexique et en Côte d’Ivoire, notamment), tous ses proches se souviennent d’un homme humble, ouvert d’esprit et friand de la diversité culturelle.

« Connaître Étienne Gaboury, c'était l’aimer et l’admirer. » — Une citation de Daniel Boucher, directeur général de la Société de la francophonie manitobaine

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher, affirme que M. Gaboury était un des bâtisseurs de la SFM qu'on connaît aujourd'hui .

L'esplanade Riel à Winnipeg. Construit en 2004, ce pont haubané en semi-harpe est l'une des dernières œuvres d’Étienne Gaboury. Photo : getty images/istockphoto / Dave McIntosh

Il a joué un grand rôle et je sais qu'à l'époque, il parlait beaucoup de l'importance que la Communauté se fasse voir partout dans notre province. Qu'on sorte un peu de notre coquille et qu'on s'affirme comme communauté , explique M. Boucher.

Heureusement, son legs professionnel et personnel va demeurer avec nous pour toujours, on est très chanceux .

Signée Le Corbusier et consacrée en 1955, la chapelle Notre-Dame du Haut est construite en voile mince de ciment, projeté sur un grillage métallique. La toiture, une coque creuse en béton brut de décoffrage, est portée par des piliers en béton. Photo : Capture d'écran Google Maps

« On était tous les deux des apôtres de Le Corbusier. » — Une citation de Guy Préfontaine, ami et ancien collègue

Guy Préfontaine, ami et ancien collègue d’Étienne Gaboury, se rappelle les nombreuses facettes de l’identité de son ami.

Dans ses œuvres, on voyait le métis, on voyait la francophonie, mais on voyait plus que seulement ça , se remémore M. Préfontaine.

Cette statue de Louis Riel, une oeuvre conjointe de Marcien Lemay et Étienne Gaboury, a originellement été érigée à l'arrière du Palais législatif du Manitoba, avant d'être déplacée sur le terrain du Collège universitaire de Saint-Boniface en 1995. Photo : Radio-Canada / Mathilde Monteyne

On parlait souvent du fait qu'on était Français, Franco-manitobain, Franco-canadien, donc il y avait un élément de dessin français un peu européen, un peu de goût plus raffiné, si vous voulez , poursuit-il.

Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque régionale Jolys à Saint-Pierre Jolys, Nicole Grégoire affirme qu’il s’agit d’une perte pour la famille , et d’une perte pour la communauté manitobaine .

Mme Grégoire affirme que son oeuvre est le coeur du village et de la communauté.

Sur Facebook, la réalisatrice française Laurence Véron, affirme qu’il s’agissait d’un esprit brillant et d'un grand cœur , un des plus grands architectes canadiens .

Avec les informations d'Émile Lapointe