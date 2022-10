Un rassemblement pour les amateurs et les constructeurs de briques Lego à Calgary

La réunion Brick Roundup, organisée par le Groupe des utilisateurs de Lego du sud de l’Alberta (SALUG), a lieu les 15 et 16 octobre à Calgary. L’événement rassemble des amateurs et constructeurs Lego d’un peu partout dans la province qui viennent exposer leurs créations originales.

Selon le trésorier du groupe, Michael Tyess, les gens peuvent y rencontrer des maîtres constructeurs, tels que les Stephens qui participent à l’émission de télévision Lego Masters, et y admirer des œuvres de 33 exposants allant de Lethbridge à Edmonton.

Il explique que l'événement est de retour après une pause de huit ans et espère qu’il le sera de nouveau chaque année. D'après lui, ce rassemblement est une manière de mieux faire connaître aux jeunes ce que sont les briques Legos et ce qui est possible de faire avec ces jouets de construction en plastique.

[La compagnie] LEGO se focalise beaucoup plus sur la clientèle adulte , dit-il. Avec l’augmentation des prix pour un ensemble, Michael Tyess s’inquiète que les jeunes perdent l’intérêt de s’amuser avec ces célèbres briques.

« En montrant ce qu’on peut faire avec quelques briques, ça permet aux gens [de constater] qu’ils n’ont pas besoin d’acheter tous ces ensembles pour créer quelque chose d'exceptionnel. » — Une citation de Michael Tyess, trésorier, Groupe des utilisateurs de Lego du sud de l’Alberta

Noah Brzeski et sa mère sont venus à l'événement pour admirer les nombreuses œuvres uniques en leur genre. Le jeune de 14 ans aime beaucoup les Legos et il collectionne plusieurs ensembles.

Plusieurs œuvres mettaient en scène des tableaux d'images iconiques de la culture populaire. Photo : Radio-Canada / William Hamelin

Même s'il reconnaît que les prix augmentent, il trouve que ce sont des objets de collection cool, que l'on peut construire soi-même et qui rendent les gens heureux.

Jouer avec des Legos, même si on est un adulte

Michel Magnan est un médecin, mais, dans ses temps libres, il construit ses propres manèges de modèle réduit faits avec des blocs Lego. Il passe jusqu’à une heure par jour sur la construction d’un de ses manèges ou même pour créer les plans de sa prochaine œuvre.

En visite à Calgary pour participer au rassemblement, il veut partager ses créations avec les autres et éviter qu'elles ne prennent la poussière chez lui. Il est content de voir l’émerveillement et la fascination des enfants pour ses œuvres qui bougent sans aucune difficulté.

Michel Magnan construit ses propres ensembles de briques Legos en forme d'attraction de fêtes foraines et qu'il arrive à faire bouger avec des composantes électriques intégrés à ses créations. Photo : Radio-Canada / William Hamelin

L’Edmontonien raconte que chaque adulte qui s’amuse avec des Legos passe par ce qu’il appelle un âge sombre. Pour lui, c’était quand il était à l’université et n’avait pas assez d’argent pour s’acheter des Legos.

Stephen Calssey, qui est pompier à temps plein et l'un des participants à l’émission Lego Masters, est également passé par cet âge sombre durant son adolescence.

Tout le monde passe par la période du "Je ne suis plus un enfant! Je suis un adulte!" , s'exclame-t-il. Je me suis donc mis au sport et j’ai mis les Legos de côté.