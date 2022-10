Une cérémonie des anges pour apaiser la peine

L’événement rassemblant des familles endeuillées s’est tenu dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.

La cérémonie vise à offrir un soutien aux personnes qui ont vécu le deuil d’un enfant pendant la grossesse ou durant sa première année de vie.

C’est le cas d’Élisabeth Morin qui a vécu un deuil périnatal.

« C’est important de parler du deuil périnatal. Ce n’est pas facile de parler du décès d’un enfant que ce soit dans les premiers jours de vie ou à l’intérieur du ventre de la maman. L’ayant vécu moi-même, je pense que ça fait du bien de se remémorer et de faire honneur à nos enfants, parce que même s’ils ne sont pas avec nous physiquement, ils ont vécu pareil » — Une citation de Élizabeth Morin

Un échange de roses blanches et l’envolée d’un ballon portant le nom des enfants ont conclu la cérémonie.

Anik Bertrand est travailleuse sociale au Papillon Bleu, un organisme spécialisé en deuil périnatal. Elle explique ce que signifie l’échange des roses.

C'est une tradition à la fête des anges. Un parent remet la rose à un autre parent. Ils se regardent dans les yeux. C'est vraiment un moment de support. Chaque fois, je trouve ça très émouvant. Il n'y a pas mieux qu'un parent endeuillé pour comprendre un autre parent endeuillé , explique t-elle.

C’est un moment précieux qui permet aux familles de se recueillir, nous dit l’animateur de la cérémonie, Simon Bournival La cérémonie de la Fête des anges est une occasion de vivre une étape et de se rappeler que le petit ange, il est encore là, dans leur cœur et à travers ceux et celles qu'ils côtoient.

Avec les informations de Katy Cloutier