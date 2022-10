Le colloque Sors du cadre attire plus de 120 jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue

Cinq ans après la dernière rencontre, les animateurs de locaux de jeunes, les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, les experts en santé et les représentants du milieu communautaire présents au Centre des congrès de l’Hôtel Le Noranda se sont réjoui de pouvoir finalement échanger en présentiel avec les jeunes de la région.

Comme l’explique Élisabeth Carrier, membre du comité organisateur, la pandémie a ralenti la planification de l’événement.

Le bal s’est ouvert vendredi soir à Rouyn-Noranda, avec un spectacle gratuit des humoristes Pascal Cameron et Jean-Michel Martel.

Les activités se sont poursuivies samedi, alors que des intervenants ont tenu des ateliers portant notamment sur la cyberdépendance, sur l’estime de soi ou sur le vapotage, par exemple.

Avant l’arrivée des groupes de jeunes vendredi soir, des conférenciers ont pu offrir diverses formations aux intervenants participant à l’événement, visant notamment à mieux comprendre les enjeux auxquels font face les jeunes de la région.

Pour Julien Vallée, animateur de l'événement, il s'agissait donc aussi d'une occasion d'échanger avec les jeunes et d'en apprendre davantage sur leur réalité.

« On lance une question et les mains se lèvent tout de suite, parfois c'est même très personnel. Ils partagent et ils sont très ouverts. Même s’ils ne se connaissent pas, ils vivent les mêmes réalités et ça, ça crée des connexions. »