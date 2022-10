Hockey Canada adopte sept recommandations du rapport Cromwell

Les dirigeants ont été réunis toute la journée à Toronto pour faire le point sur la situation.

Dans un communiqué publié en ligne, l'organisation nationale mentionne que certaines modifications entrent immédiatement en vigueur. Ces mesures portent principalement sur la transparence liée au conseil d'administration.

Parmi celles-ci, on note l’examen et l’approbation de toutes les candidatures à un poste au sein du conseil d’administration de Hockey Canada, y compris celui de président ou présidente, par un comité des candidatures indépendant .

On mentionne aussi que le futur conseil d'administration, qui sera élu plus tard, cette année, après la démission en bloc survenue plus tôt cette semaine, n'aura qu'un mandat d'un an, dans un contexte de transition, plutôt que les deux ans habituels. Ledit conseil s'occupera des tâches urgentes qui doivent être réalisées à court terme , précise Hockey Canada.

D'autres changements ont aussi été apportés au processus de mise en candidature pour siéger sur ce nouveau conseil transitoire.

Les nouveaux administrateurs seront nommés lors d'un vote tenu le 17 décembre prochain.

Dans son rapport, Thomas Cromwell a notamment recommandé que Hockey Canada crée un conseil d'administration et nomme un président qui acceptent de ne servir que quatre ans à titre de conseil de transition.

À la sortie de la réunion de samedi, Todd Pye, président de Hockey Nouveau-Brunswick, a affirmé que la rencontre avait été productive .

Nous avons eu des conversations difficiles, mais franches; nous avons favorablement accueilli les conclusions du rapport Cromwell. Nous avons adopté plusieurs mesures stratégiques et nous attendons la publication du rapport complet à la fin du mois , a-t-il déclaré.

Des mois de controverses

La mise au jour d'un, puis de deux fonds secrets destinés à régler des cas d'agressions sexuelles commises par des joueurs liés à Hockey Canada, a mené plusieurs importants commanditaires, notamment Canadian Tire, à larguer l'organisation nationale.

Plusieurs fédérations provinciales ont elles aussi claqué la porte, et avaient annoncé qu'elles ne verseraient plus leur cotisation annuelle.

Sous la pression, à laquelle se sont ajoutés les appels de plus en plus insistants du gouvernement fédéral en faveur du départ des dirigeants, Hockey Canada a fini par faire place nette au sein de son conseil d'administration.