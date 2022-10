50 ans pour Le Norvégien

D'abord un club de ski de fond destiné à la population de Jonquière, le centre s'est diversifié au fil des ans.

En plus de ses 65 kilomètres de pistes de ski, il offre aussi des sentiers de raquette et de vélo à roues surdimensionnées.

Depuis quelques années, le vélo de montagne est également en forte progression. L’achalandage a augmenté de façon considérable.

Un cycliste exécute un saut. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

D'ailleurs, le centre compte presque autant de membres en été qu'en hiver.

On a vraiment commencé avec des pistes faciles de type cross country qui passent à travers le bois en roulant avec quelques petits obstacles et aujourd’hui, on est rendu avec des pistes de différents niveaux, de débutant à avancé , précise le directeur général du Norvégien, Geoffrey Isaac.

Une fête familiale en plein air était organisée samedi pour célébrer le cinquantième anniversaire du centre.