Camp de travailleurs à Squamish : inquiétudes pour la sécurité des femmes autochtones

Des groupes qui militent au nom des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées sont inquiets pour la sécurité des femmes autochtones à Squamish, en Colombie-Britannique, alors qu’un projet de gazoduc qui relierait la communauté à Coquitlam est en cours.

Ces groupes demandent à la province d’exercer son devoir de protection envers les femmes et filles autochtones.

Des travaux de construction sont prévus début 2023 pour un projet de gazoduc Eagle Mountain-Woodfibre de Fortis BC, long de 50 kilomètres. Les entreprises Fortis BC et Woodfibre LNG ont proposé la construction d’un camp temporaire pouvant héberger 600 travailleurs, ce qui inquiète des groupes de défense des femmes autochtones.

La directrice de la défense juridique de Justice for Girls, Sue Brown, regrette le manque de recherche de la part des gouvernements et entreprises sur l’impact de tels camps de travailleurs sur les communautés autochtones locales.

Un rapport à venir

La présidente du Comité permanent de la condition féminine à la Chambre des communes, Karen Vecchio, explique, elle aussi, qu’il y a un manque de recherche sur l’impact des compagnies d’extraction de ressources sur les femmes et filles autochtones.

Elle précise que le comité travaille actuellement sur sa troisième étude à ce sujet et qu'il publiera des recommandations dans un rapport pour le gouvernement fédéral d’ici la fin de l’année. Des déclarations de communautés autochtones devraient également y figurer.

En 2019, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a appelé les industries extractives et les régulateurs du secteur à prendre en compte la sécurité des femmes et filles autochtones dans leurs projets de camps de travailleurs.

Des participants à l'événement de Vancouver ont organisé des cérémonies traditionnelles pour honorer les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le 5 mai 2022. Photo : Radio-Canada / CBC/Ben Nelms

Karen Vecchio remarque que les communautés impactées par des camps de travailleurs, qui peuvent parfois héberger 1000 personnes, sont souvent isolées et n'ont pas les ressources pour faire face à cet afflux.

Plusieurs études faites dans le nord de la Colombie-Britannique ont constaté une augmentation de plus de 20 % des agressions sexuelles et de la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Sue Brown assure qu’il n’y a aucun doute qu’il existe un lien entre l'exploitation sexuelle, la violence sexuelle, la violence physique et ces camps [de travailleurs] .

Un hébergement sur l'eau pour minimiser les impacts

Après des discussions avec la Première Nation Squamish, Woodfibre LNG dit avoir proposé un hébergement flottant à 7 kilomètres des côtes de la ville, plutôt qu’un camp de travailleurs.

La directrice des communications de Woodfibre LNG, Rebecca Scott, dit que le processus d’approbation est en cours au niveau du gouvernement provincial. Cet hébergement dans la baie Howe serait accessible uniquement par bateau.

De son côté, Fortis BC explique que des logements temporaires sont l’option privilégiée pour héberger la main-d'œuvre du projet de gazoduc, après consultation de la communauté. Des services seront offerts sur place pour réduire l’impact sur la communauté, explique une conseillère en communication pour Fortis BC, Zaneta Ewashko.

Elle ajoute que les personnes hébergées sur ce site devront obligatoirement suivre une formation de sensibilisation aux questions autochtones.