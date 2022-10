Retards, fuite de données : des problèmes pour le vote par correspondance à Hamilton

À Hamilton, les bulletins de vote par correspondance pour les élections municipales devaient être renvoyés à la Ville au plus tard le 13 octobre, mais certains électeurs les ont reçus trop tard pour les soumettre par la poste.

Les électeurs munis de bulletins de vote par correspondance peuvent encore les déposer en personne dans les centres de services municipaux jusqu'au 21 octobre, ou à l'hôtel de ville jusqu'à 20 h le jour du scrutin, le 24 octobre.

Mais pour Su Heenan, une résidente du quartier 14 qui a reçu sa trousse de vote la veille de la date butoir du 13 octobre, se déplacer est loin d'être idéal. Elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques et d'épilepsie, en lien avec une maladie auto-immune rare, ce qui signifie qu'il est à la fois difficile et dangereux pour elle de se rendre dans des espaces potentiellement achalandés, comme les bureaux de vote.

Elle compte tout de même s'assurer que son vote soit enregistré, mais s'inquiète pour d’autres électeurs qui ne pourront peut-être pas aller voter en personne.

Stylo à utiliser?

D'autres problèmes ont été signalés en lien avec le vote par correspondance à Hamilton. Sur les bulletins envoyés aux électeurs, il est inscrit : n'utilisez que le crayon marqueur fourni , alors qu’aucun stylo n'est inclus dans la trousse de vote.

Antonella Giancarlo, porte-parole de la Ville, note que les bulletins envoyés par la poste sont les mêmes que ceux utilisés dans les bureaux de vote, où les électeurs reçoivent des stylos. Elle ajoute que n’importe quel stylo bleu ou noir peut être utilisé à la maison. Les instructions envoyées avec les bulletins de vote n'apportent pas ces précisions, ce qui a semé une certaine confusion.

Interrogée sur ce qui se passerait si un électeur remplissait un bulletin de vote avec un stylo d'une autre couleur, Mme Giancarlo répond que la tabulatrice ne lirait pas le bulletin, et qu'il serait alors mis de côté et évalué. Si l'intention de l'électeur est claire, un bulletin de remplacement sera rempli et soumis.

Atteinte à la vie privée

Après avoir été critiquée au sujet des retards dans le processus, la Ville de Hamilton a envoyé un courriel jeudi soir aux électeurs inscrits pour le vote par correspondance, sans toutefois cacher les adresses des destinataires. Par conséquent, des centaines de résidents de Hamilton ont vu leurs adresses électroniques être exposées dans ce courriel.

Dans un communiqué vendredi, la Ville déclare qu'elle regrette l'erreur et toute détresse que cet incident ait pu causer à ceux qui ont utilisé le processus de vote par correspondance . La Ville estime qu’environ 450 personnes ont été touchées par cette violation de la vie privée, et ajoute qu’elle procédera à un examen des processus pour s'assurer que le personnel est formé à la protection des informations personnelles .

Toute personne souhaitant déposer une plainte en matière de confidentialité peut s’adresser au bureau du greffier de la Ville ou auprès du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP). La Ville assure qu’elle a l'intention d'informer le CIPVP de la violation.

Pas de vote en ligne à Hamilton

Selon l'Association des municipalités de l'Ontario, sur les 417 scrutins municipaux tenus dans la province ce mois-ci, 217 ont recours au vote en ligne ou par téléphone. Hamilton n'en fait cependant pas partie.

Antonella Giancarlo note que l’option du vote en ligne avait été présentée au conseil, mais qu’il a décidé de ne pas aller de l’avant pour les élections municipales de 2022.

La greffière municipale Andrea Holland a déclaré lors d'une réunion du 6 octobre 2021 qu'il n'y avait pas de place dans le budget pour inclure le vote en ligne, et que le manque de fiabilité de la bande passante rurale a été un facteur pris en compte.

Avec les informations de Cara Nickerson, CBC