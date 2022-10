Dépenses de la gouverneure générale : Mary Simon envisagerait des changements

Je ne sais même pas quelles sont les commandes pour les repas. Mais je sais une chose – nos repas ne sont pas très extravagants, lors de ces voyages. Ce sont très largement l'équivalent des repas servis en avion et la façon dont ceux-ci été présentés dans les médias était quelque chose d'injuste, je crois , a-t-elle déclaré lors d'une entrevue à l'émission The House, de CBC .

Le National Post avait d'abord rapporté cette affaire des frais liés au voyage de la gouverneure générale, lors duquel elle a passé du temps à Londres, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. Le ministère de la Défense, qui s'occupe de la nourriture et des boissons à bord des vols diplomatiques, a fait savoir que ce voyage officiel de huit jours avait entraîné des coûts d'environ 80 000 $.

Toujours lors de l'émission The House, Mme Simon a soutenu que son bureau partageait les inquiétudes des Canadiens à propos des coûts du voyage et travaillait avec Affaires mondiales Canada et la Défense pour réduire les frais de futurs déplacements.

Le mois dernier, Stewart Wheeler, qui est chef du protocole canadien à Affaires mondiales, a indiqué que certains éléments du vol étaient problématiques . Des députés ont exprimé leur confusion à propos des frais et le conservateur Pierre Paul-Hus a voulu savoir s'il y avait eu des excès .

Christine MacIntyre, secrétaire adjointe pour la gouverneure générale, a fait savoir aux députés que Rideau Hall était également surpris et inquiet à propos des frais.

Les coûts nous ont tous choqués, a-t-elle indiqué.

« Nous avons mangé des oeufs. Nous avons eu des omelettes. » — Une citation de Christine MacIntyre, secrétaire adjointe pour la gouverneure générale

Dans une déclaration transmise à la CBC , la Défense a fait savoir qu'un groupe de travail interministériel était en cours de création pour mettre en place des mesures afin d'obtenir la valeur la plus élevée, à l'avenir . Le ministère a précisé que le coût de la nourriture et des boissons était affecté par plusieurs facteurs, dont le taux de change et l'emplacement des escales, en plus du nombre et du genre de compagnies de traiteur disponibles.

La gouverneure générale a rappelé qu'elle avait voyagé à la demande du premier ministre.

Je ne fais pas qu'empoigner ma valise et me rendre où je le souhaite , a-t-elle mentionné. Chaque voyage doit être minutieusement organisé. Les objectifs du voyage doivent être clairement définis.

Les voyages, un aspect essentiel du poste

Mme Simon dit s'attendre à la tenue d'une autre rencontre en comité parlementaire au sujet de ce voyage, et espère que les députés pourront continuer de faire la lumière sur la mauvaise compréhension .

Je crois que les gens doivent comprendre, tout d'abord, que je ne prends pas mes fonctions à la légère, et qu'ensuite, j'aimerais les accomplir de la façon la plus frugale possible. Mais nous voyageons beaucoup et c'est un aspect essentiel de cet emploi , a-t-elle indiqué.