Les zombies courent à Jonquière

Des météorites ont touché la Terre et ont transformé des gens en zombies. Il faut leur échapper pour éviter le pire. Voilà le scénario catastrophe imaginé par les organisateurs de la Course des zombies.

L’activité était de retour samedi dans les sentiers du Mont-Fortin de l’arrondissement de Jonquière après deux ans d’absence.

Il y a quatre zones dans la montagne. Les gens partent dans les sentiers de deux kilomètres. Ils ont trois vies chacun. Le but, c’est d’essayer de ne pas perdre toutes nos vies en revenant après la course, mais tout le long du parcours, les zombies sortent d’un peu partout pour essayer d’enlever les vies aux participants. Le but, c’est de revenir avec le plus de vies possible et il y a des prix reliés à ça , explique la présidente d’honneur de l’événement, Isabelle Tremblay.

L'organisation estime qu'au moins 1000 personnes ont pris part à l’activité.

Environ 20 000 $ ont été amassés.

Tous les profits seront remis à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse.