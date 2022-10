Le dernier dépanneur de Saint-Isidore-de-Clifton menacé de fermeture

C'est en raison d'une pénurie d'employés et d'un manque de rentabilité que le seul dépanneur de cette municipalité de 688 habitants risque de bientôt fermer ses portes.

Il faut que la coop reste ouverte, parce que c'est le cœur de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton et des environs. C'est indispensable pour les commerces et maisons des alentours. Ça leur prend un dépanneur, on est trop loin des autres villes , a fait savoir Daniel Fortier, membre d'un comité citoyen mis en place pour sauver l'établissement.

Le dépanneur, propriété de la coopérative Vivaco, fait également office de quincaillerie et de station-service.

Jeudi soir, près de 150 personnes se sont déplacées lors d'une rencontre publique organisée par ce nouveau comité citoyen, bien déterminé à préserver ce service essentiel.

On a un message clair de la population, qui veut continuer à bénéficier de ce service , souligne un autre membre du comité, Dominic Godin.

Nous, comme municipalité, on s'est impliqués dans le dossier depuis le début, mais là on va passer le flambeau au nouveau comité, qui va s'impliquer pour la relance , a ajouté le maire de Saint-Isidore-de-Clifton, André Perron.

Prévue pour la fin du mois, la fermeture du dépanneur a été repoussée au 10 décembre par le propriétaire actuel. Un délai qui a été accordé par Vivaco afin que les citoyens s’organisent pour reprendre le commerce.

« La main-d'œuvre est l'enjeu majeur pour Saint-Isidore-de-Clifton et la rentabilité de ce site-là. En plus, on a des investissements à faire sur les infrastructures pétrolières. Actuellement, elle approche 40 ans. » — Une citation de Gervais Laroche, chef de la direction chez Vivaco

Une rencontre est prévue dans les semaines à venir entre le comité citoyen et le propriétaire actuel du commerce. Si les choses se passent bien, le dépanneur pourrait être transformé en coopérative de solidarité.

D'après le reportage de John Sébastien Naïs