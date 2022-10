Des gestes d’héroïsme récompensés en Saskatchewan

Le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty, a récompensé une douzaine de résidents de la province, vendredi au centre d'événements TCU Place de Saskatoon, célébrant les actes d’héroïsme et de bravoure dont ils ont fait preuve.

« Je tiens à remercier la Société canadienne pour les causes humanitaires, qui fait la promotion de l'héroïsme dans notre pays depuis 128 ans. » — Une citation de Russ Mirasty, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan

La volte-face salvatrice de Misty Brown

Deux agents de la GRC ont également été récompensés aux côtés de Misty Brown. Le sergent William Picard (à gauche) a reçu une médaille de bronze, alors que l’officier Josh Trefry (à droite) a reçu un certificat honorifique. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Récipiendaire d’un certificat honoraire, Misty Brown tremble encore lorsqu’elle raconte le moment où, instinctivement, elle est retournée voir une femme qu’elle venait de croiser en voiture, debout sur le bord de la route, sur un barrage près de North Battleford, le 7 mars 2021.

Une fois revenue sur le site, la femme semblait disparue, mais Mme Brown l’a retrouvée, les jambes pendantes sur la barricade, avec les voitures circulant plus bas.

« J’étais pétrifiée, je ne savais pas ce que j’allais trouver, et ça me faisait peur, mais j’avais encore plus peur d’imaginer ce qui serait arrivé si je n’avais rien fait. » — Une citation de Misty Brown

J’essayais de la divertir quand un semi-remorque passait sous le pont. Des fois, le vent nous frappait de plein fouet, c’était déroutant , raconte Misty Brown, qui a suivi des formations en matière de prévention du suicide.

Deux sauvetages sur la rivière Saskatchewan Sud

Parmi les autres récipiendaires, on retrouve Brian Gibson (à gauche), qui a également sauvé un homme dans la rivière Saskatchewan Sud, ainsi que Bill Singh et Sunny Bajwa, qui ont secouru un homme se retrouvant dans un véhicule en feu. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Nommé par son frère ambulancier paramédical, Brad Pilon a reçu une médaille de bronze, en guise de reconnaissance pour son acte d’héroïsme, survenu en avril 2021.

L’homme a plongé dans la rivière Saskatchewan Sud afin de sauver un garçon en détresse, à six mètres du rivage, incapable de nager.

« Je suis content du dénouement, c’est sûr, mais c’était surtout une question d’être au bon endroit au bon moment. » — Une citation de Brad Pilon

Ce jour-là, Brad Pilon et son épouse, Ashley Pilon, avaient couru 51 kilomètres en 28 heures, dans le cadre d’un défi sportif, et c’est là que M. Pilon a entendu des appels à l’aide provenant de la rivière. Un instant plus tard, il se retrouvait dans l’eau.

Avec les informations de Dayne Patterson