Plus d’un Néo-Écossais sur 10 attend d’avoir un médecin de famille

Cette liste d’attente est maintenant plus longue que jamais, bien que 1881 personnes aient été jumelées à un médecin de famille depuis le 1er septembre.

Le problème est que pendant la même période, les noms de 7415 personnes supplémentaires ont été ajoutés à la liste.

En un an, environ 38 000 noms de plus se sont ajoutés.

D’après les responsables de la régie de santé provinciale, la longueur de la liste s’explique par la forte augmentation de la population ces dernières années — en hausse de 5 % entre 2016 et 2021, selon le plus récent recensement — et par le nombre élevé de médecins âgés qui ont pris leur retraite.

Ce sont plus de 11 % des habitants de la province qui sont sur la liste d’attente. Selon les dernières estimations de Statistique Canada, la Nouvelle-Écosse compte 1,01 million d’habitants, une hausse de 2,9 % en un an.

La proportion de résidents sans médecin de famille est sans doute plus élevée que ne l'indique la liste, car ce n’est pas tout le monde qui y ajoute son nom.

La liste provinciale a dépassé les 50 000 noms à l'été 2019, puis les 100 000 noms trois ans plus tard.