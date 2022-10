Nouveau plan pour la pêche durable de corégones dans les Grands Lacs

La Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent a récemment partagé son plan, qui vise à assurer que le corégone ait plus qu’une utilité.

Tout indique que le corégone serait un bon candidat pour fabriquer beaucoup de produits dérivés au-delà de la nourriture , explique le directeur général de la conférence, David Naftzger. Même en matière de nourriture, nous pourrions faire beaucoup plus que des filets.

Des ministères provinciaux des Richesses naturelles et des départements d’État, des Premières Nations américaines et la Commission des pêches des Grands Lacs font partie des partenaires du projet.

Les responsables feront équipe avec l’organisme Iceland Ocean Cluster afin d’analyser les corégones des Grands Lacs et identifier les façons d’augmenter leur valeur marchande.

S’inspirer de la morue

M. Naftzger explique que l’initiative se base sur des méthodes qu’a développées l’Islande pour éviter l’effondrement de la pêche à la morue.

Même s’il pêche moins de poissons, le pays a doublé la valeur de son industrie , explique M. Naftzger. La morue d’Islande qui générait 12 $ en revenu avec sa viande génère aujourd’hui plus de 3500 $ grâce aux produits dérivés.

Parmi ceux-ci, il y a le poisson fumé, les œufs, le cuir de poisson, des bandages ou encore le collagène.

D’après la Société de conservation marine, basée au Royaume-Uni, l’achat de morue d'Islande est un bon choix en raison de la stabilité des réserves, la gestion de la pêche et les limites en vigueur proposées par des scientifiques.

M. Naftzger indique que la pêche de corégones dans les Grands Lacs fonctionne de la même manière depuis bientôt un siècle. En se concentrant sur les produits dérivés, il est possible de trouver de nouvelles sources de revenus.

Si nous pouvons utiliser toutes les parties du poisson et les traiter, ça ouvre beaucoup de portes , croit-il.

Avec les informations de CBC