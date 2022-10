Les activistes qui ont jeté de la soupe sur une œuvre de Van Gogh ont été libérés

Associated Press

Deux personnes, âgées de 20 et 21 ans, ont été accusées pour avoir lancé la soupe sur l'œuvre, tandis que la troisième a été inculpée pour avoir peinturé un panneau rotatif de la police métropolitaine, dans le centre de Londres.

Les trois activistes ont plaidé non coupables de dommages criminels devant le tribunal de première instance lors de deux brèves audiences.

Des membres des groupes de protestation contre les changements climatiques Extinction Rebellion et Just Stop Oil, qui veulent que le gouvernement britannique cesse de permettre de nouveaux projets pétroliers et gaziers, ont organisé une série de manifestations à Londres vendredi.

Just Stop Oil n'a pas nié que ses membres avaient jeté deux cannes de soupe à la tomate sur la peinture à l'huile de Van Gogh, soit l'une des œuvre les plus emblématiques de l'artiste néerlandais. Les deux activistes se sont également collées au mur de la galerie.

Pas de dommages

La procureure au dossier, Ola Oyedepo, a indiqué que le duo n'a pas endommagé la peinture, qui était recouverte d'un étui de protection en verre, mais qu'il y a eu des dommages sur le cadre.

Le tableau, l'une des nombreuses versions de Tournesols que Van Gogh a peintes à la fin des années 1880, a été nettoyé et remis à sa place dans la Galerie nationale vendredi après-midi.

Le juge a libéré les activistes sous la condition de ne pas se recouvrir de peinture ou de substances adhésives dans un lieu public.

Série d'arrestations cette fin de semaine

La police a procédé à 28 arrestations en lien avec les manifestations de vendredi, tandis que 25 autres personnes ont été libérées sous caution en attendant une enquête plus approfondie.

Samedi, les corps policient ont arrêté 26 autres personnes après que des manifestants et manifestantes de Just Stop Oil ont bloqué une rue principale dans l'est de Londres. Certaines personnes se sont collées à la chaussée.

Cette nouvelle vague de manifestations survient alors que le gouvernement conservateur de la première ministre Liz Truss a ouvert un nouveau cycle de licences pour les opérations pétrolières et gazières en mer du Nord.

Les militants et militantes écologistes soutiennent que le gouvernement britannique nuit à la lutte contre les changements climatiques.