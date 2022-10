Les Gee-Gees au Mexique pour les Championnats des Amériques de la FISU

Elles affrontent deux formations brésiliennes et une mexicaine dans le cadre des Championnats des Amériques de la Fédération internationale de sport universitaire (FISU).

Peu importe leur résultat à cet événement, les Gee-Gees sont assurées d’être du prochain mondial l’an prochain en Chine, après avoir été sacrées championnes du monde en 2019. L’événement n’a pu être organisé depuis en raison de la pandémie.

On est vraiment là pour jouer du mieux qu’on peut. Gagner, c’est notre objectif [...] On veut prouver qu’on mérite notre place , a expliqué Katerine Delev, qui faisait partie de l’équipe qui a triomphé il y a trois ans.

En tant que vétérane, elle souhaite jouer un rôle de guide sur et à l’extérieur du terrain pour ses coéquipières qui en sont à une première expérience internationale, comme Cassandra Provost.

L’attaquante de deuxième année aura un rôle important à jouer dans les cinq matchs prévus à l’horaire des Gee-Gees, elle qui remplit les filets adverses depuis le début de la saison.

En 9 rencontres dans le Sport universitaire ontarien (SUO), elle a inscrit 18 buts, un nouveau record à l’Université d’Ottawa. Ça vient aussi de l’équipe qu’il y a derrière moi. On a eu une bonne saison et on a vraiment su chercher à trouver plus le milieu plutôt que de passer par l’aile, donc je pense que ç’a beaucoup aidé notre attaque , a estimé la Québécoise.

Cassandra est une attaquante avec beaucoup d'outils. Elle a une très bonne touche, une bonne manière de prendre le tir. Elle peut utiliser ses deux pieds et sa tête , a tenu à préciser Steve Johnson, l’entraîneur-chef des Gee-Gees depuis 1994.

Cassandra Provost est un élément clé de l'attaque des Gee-Gees cette saison Photo : SUO

Des joueuses restées à la maison

Seulement une partie du club ottavien a fait le voyage vers le Mexique. Les autres joueuses ont dû rester à la maison afin de disputer le dernier match du calendrier régulier du SUO le 23 octobre.

Les Gee-Gees, classées premières en Ontario et deuxièmes au Canada, ont recruté un plus grand nombre d’athlètes cette saison en prévision de cette situation. C’était difficile d’avoir une plus grande équipe parce que ça veut dire plus de décisions et ça change la façon de mener les entraînements , a détaillé Johnson.

L’entraîneur s’est assuré d’expliquer rapidement à toutes ses protégées le rôle que chacune d’entre elles allait jouer au cours de la saison, question de ne pas créer d’attente chez certaines.

Si tu y vas, tu as à rôle, si tu restes ici, tu as un rôle. Tu as une partie pour laquelle te préparer et aussi pour les séries éliminatoires. C'est aussi leur chance [celles qui restent] de prouver qu'elles ont leur place aussi , a précisé Provost, qui fait partie du voyage à Mérida.

Le premier match des Gee-Gees aura lieu samedi contre la Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) du Brésil. Elles feront aussi face à l’autre équipe brésilienne mercredi le 19 octobre. Cet affrontement contre la Universidade Paulista (UNIP) sera une reprise de la finale de la Coupe du monde universitaire de 2019.