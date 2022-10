La Grande marche attire une soixantaine de participants à Gaspé

Les objectifs de l’événement sont fort simples, on veut promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie , expliquent Magali Castonguay et Aurélie Krt, organisatrices de l'événement et résidentes à l'Unité de médecine familiale de Gaspé.

D’une distance de cinq kilomètres, la Grande marche de Gaspé est organisée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand défi Pierre Lavoie.

Le temps gris n'a pas freiné les ardeurs des marcheurs, se réjouit Aurélie Krt. [Il y a] une super belle ambiance, tout le monde est content d’être là puis de marcher ensemble. Ça montre que, même quand il ne fait pas très beau, on peut se réchauffer en marchant ensemble , dit-elle.

Le temps gris n'a pas freiné les ardeurs des marcheurs qui ont participé à la Grande marche à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Marie-Claude Dupuis participait à l’événement pour la toute première fois. Je le fais pour tout ce que ça apporte : le bien-être puis pour passer du temps en famille , dit-elle en pointant sa mère de 83 ans qui l’accompagne.

« Je marche régulièrement pour me tenir en forme le plus possible puis avoir de la joie avec les gens avec qui je marche­­. Le paysage est tellement beau en plus. » — Une citation de Kathleen, la mère de Marie-Claude Dupuis

Pour donner l'exemple, plusieurs médecins de famille ont pris part à la marche. C'est le cas des sœurs Isabelle et Claudie Plourde. On veut montrer que nous aussi on fait de l’activité physique et que c’est essentiel pour la santé physique et le moral , mentionne Isabelle Plourde.

Isabelle (à gauche) et Claudia (à droite) Plourde Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

La Grande marche s'est tenue dans près de 100 municipalités du Québec. À Cap-Chat, la pluie a forcé les organisateurs à reporter l'événement à dimanche, 14 h.