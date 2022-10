Edmonton doit décider si un prochain recensement municipal est nécessaire et abordable

Le conseil municipal d’Edmonton devra décider le 26 octobre s’il veut dépenser près de 5 millions de dollars pour faire un recensement municipal, et ainsi collecter des données d'âge, de genre, et par quartiers sur les Edmontoniens.

La politique actuelle sur le recensement municipal doit être révoquée, mise en pause ou mise à jour, selon un récent rapport de la Municipalité. En 2019, le conseil avait décidé d'interrompre sa politique de recensement pour aider à réduire son budget opérationnel.

Selon le rapport, chaque recensement coûte à la Municipalité environ 4,7 millions de dollars, alors que le conseil doit bientôt discuter du budget 2023. Si le conseil décide de mettre à jour sa politique, le prochain recensement pourrait avoir lieu en 2024.

Le dernier recensement municipal de 2019 a décompté 972 223 habitants, soit 72 776 habitants de plus qu’en 2016. Plus la population augmente, plus la Municipalité peut obtenir du financement provincial et fédéral qui peut être alloué à des services et des projets comme des routes ou des logements.

Pour le conseiller Andrew Knack, cela vaut la peine de faire un recensement régulièrement, et ce pour ne pas laisser de l’argent de côté alors qu'il pourrait être utilisé.

Un recensement permet d'évaluer la répartition de la population par quartiers et des données précises permettent à la Municipalité de planifier des projets. La conseillère Sarah Hamilton explique que ce type de données aide par exemple à argumenter pour des ressources supplémentaires pour les écoles .

Mais elle reconnaît que la décision sera difficile à prendre, avec un budget serré qui devrait être débattu à l’automne.

Depuis 1878, Edmonton a conduit 87 recensements municipaux. L’Alberta est la seule province à autoriser les municipalités à faire des recensements, qui restent facultatifs pour les habitants, contrairement au recensement fédéral.

Avec les informations de Natasha Riebe