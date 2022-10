Plus de 5 milliards de téléphones intelligents seront abandonnés en 2022, selon une étude

Celui-ci sonne l’alarme quant aux enjeux environnementaux que peuvent poser ces appareils lorsqu’ils arriveront à la fin de leur vie utile. Si ceux-ci étaient empilés, cela représenterait une montagne d’environ 50 000 kilomètres de hauteur, soit un peu plus du huitième de la distance entre la terre et la lune.

L’organisation, qui regroupe 36 producteurs de DEEE dans 25 pays différents, souligne que la majorité des personnes gardent en leur possession leurs vieux téléphones ou les jettent plutôt que de les recycler, selon un sondage qu’elle a mené dans six pays européens en septembre. Ainsi, les minéraux nécessaires à leur fonctionnement, comme le cuivre ou encore le cobalt, ne peuvent pas être réutilisés pour de nouveaux appareils, et doivent plutôt être minés.

Les gens ont tendance à ne pas se rendre compte que tous ces articles en apparence insignifiants ont beaucoup de valeur et représentent ensemble des volumes immenses au niveau mondial , a déclaré Pascal Leroy, directeur général du forum international sur les DEEE , dans un communiqué.

Toujours selon l’organisation, les téléphones intelligents sont parmi les produits électroniques inutilisés de petite taille le plus souvent conservés par leurs propriétaires, après les écouteurs et autres petits accessoires, les électroménagers, comme les horloges, et l’équipement informatique, par exemple les souris et les claviers.