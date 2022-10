Décès du biochimiste et militant winnipégois des droits Krishnamurti Dakshinamurti

Le biochimiste manitobain et défenseur des droits de la personne Krishnamurti Dakshinamurti est décédé en soins palliatifs à Winnipeg, jeudi matin, à l'âge de 94 ans.

Trois semaines avant son décès, il avait subi une crise cardiaque.

Né en Inde en 1928, il s’est installé au Manitoba en 1965. Il a d’abord servi dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale dans ce qui est maintenant connu comme l'Irak.

Krishnamurti Dakshinamurti est le fondateur du Centre Mahatma Gandhi de Winnipeg, qui promeut depuis sa création en 2007 la non-violence et le respect des droits de l'homme.

Jusqu'à sa mort, il œuvrait dans le centre en tant que président.

Par ailleurs, M. Dakshinamurti veillait à accompagner l'éducation des jeunes qui souhaitent travailler pour les droits de la personne.

C'est ainsi qu'il souhaitait laisser son héritage, en faisant en sorte que les droits de l'homme soient bien connus dans le monde entier et en particulier au Canada , selon son collègue et ami Sudhir Kumar qui le décrit, par ailleurs comme un mentor dont il veut poursuivre l'héritage .

Un homme à plusieurs centres d’intérêt

En plus de son travail de défense des droits de la personne, Krishnamurti Dakshinamurti était un biochimiste très respecté. Il a publié près de 190 articles, dont un grand nombre sur les troubles du syndrome métabolique et la pharmacologie des vitamines.

Il a longtemps été professeur à l'Université du Manitoba et conseiller principal du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface.

En 2020, il a été nommé à l'Ordre du Manitoba pour ses travaux en biochimie.

Selon sa fille, Sowmya Dakshinamurti, il a publié des articles jusqu'à l'âge de 92 ans.

Ma boîte aux lettres électronique est actuellement remplie de scientifiques du monde entier qui me contactent pour me dire : "C'est grâce à lui que je me suis lancé dans ce domaine, Il m'a inspiré, Il m'a donné envie de faire mieux, de mieux chercher".

Elle décrit son père comme un homme ayant eu plusieurs vies.

« Une vie dans la science, une vie dans le service communautaire, une vie dans le plaidoyer - il a eu beaucoup de vies. » — Une citation de Sowmya Dakshinamurti, fille de Krishnamurti Dakshinamurti

D,ailleurs, elle se souvient de son père comme d’un homme impliqué auprès de la communauté, disant de lui qu’il prenait part à tout, du Folklorama aux célébrations du Nouvel An lunaire, en passant par d’autres événements du milieu.

Mon père, jusqu'à sa dernière minute, a été un Winnipégois fier et heureux , affirme-t-elle.

Avec les informations de Rachel Bergen