Équipe Ontario se prépare pour les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord de 2023

Indigenous Sports and Wellness Ontario (ISWO), l’organe directeur de la province en sports autochtones, prend la route afin de former son équipe à la veille des prochains Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. L’événement effectuera un retour en 2023 , six ans après sa dernière édition.

La compétition réunira plus de 5300 athlètes de 756 Premières Nations à Kjipuktuk (le nom donné par le peuple Mi’kmaq à la ville de Halifax), Dartmouth et dans la Première Nation de Millbrook. Ce sera la première fois que les Maritimes accueillent l’événement.

Quinze sports y seront pratiqués, dont des sports traditionnels comme le canoë-kayak, le tir à l’arc et la crosse. Chaque sport sera divisé en trois tranches d’âge, soit pour les moins de 19 ans, 16 ans et 14 ans.

Souhaitant étendre ses horizons et donner une chance à un maximum d’athlètes, l’ ISWO organise des camps de sélection aux quatre coins de la province dès cet automne jusqu’à l’été prochain.

C’est toujours un gros défi d’organiser des camps de sélection accessibles pour tous les jeunes et leurs familles en Ontario , explique par communiqué le président de l’organisation Marc Laliberte.

« C’est une grande province avec plusieurs communautés éloignées. C’est pourquoi nous essayons de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. » — Une citation de Marc Laliberte, président de l'ISWO

Pour l’instant, l’organisme prévoit tenir des camps jusqu’en début février 2023. Des camps additionnels prévus le printemps prochain seront bientôt ajoutés au calendrier en fonction des besoins.

Une ouverture pour les athlètes en régions éloignées

L’ ISWO a pour objectif de recruter 67 entraîneurs et 500 athlètes pour la compétition.

La tournée de camps devait débuter à Thunder Bay la semaine de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, mais ce camp a été reporté au printemps 2023. Elle commence donc le 29 octobre à Kapuskasing, dans le Nord-Est de la province, London et dans la réserve de Six Nations.

Nous essayons d’aller partout, tout en gardant en tête que nous avons un budget. Nous voulons faire le plus possible pour assurer que tout le monde ait une chance , précise Gary Lynch, directeur des sports et du développement de l’ ISWO .

Gary Lynch voulait commencer la tournée de camps à Thunder Bay en raison de sa grande population autochtone. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les athlètes en régions éloignées n’ont souvent pas d’installations pour s’améliorer ni d’occasions pour se faire valoir auprès des collèges et universités. Pour plusieurs, les Jeux servent de rampe de lancement pour obtenir une bourse d’études, dit-il.

« Quand quelqu’un met "médaillé international des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord" sur son CV, ça donne un certain poids à la candidature. Il ou elle mériterait peut-être une chance. » — Une citation de Gary Lynch, directeur des sports et du développement de l’ISWO

Ce sont des athlètes talentueux et d’un niveau extrêmement élevé , estime la présidente de l’événement, Fiona Kirkpatrick Parsons. Ils peuvent et devraient figurer dans les sports majeurs et aux Jeux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est une plateforme pour s’illustrer.

Tous les athlètes des Premières Nations, Métis et Inuits qui résident en Ontario sont invités à participer aux camps. Ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer peuvent aussi soumettre leur candidature en ligne.

La culture à l’avant-plan

Les attentes de M. Lynch envers les athlètes ontariens sont élevées, compte tenu de la culture gagnante établie par certains d’entre eux au cours de la dernière année.

Notamment, il espère poursuivre sur la lancée de l’équipe ontarienne qui a remporté le Championnat canadien de hockey autochtone en mai dernier.

Elle a été menée à la médaille d’or par Lincoln Moore, un natif de Sault-Sainte-Marie et membre de la Première Nation de Garden River.

Notre capitaine a été sélectionné premier au total au dernier repêchage des moins de 18 ans de la Ligue de hockey de l’Ontario. Ça représente bien le calibre d’athlète que nous cherchons , raconte M. Lynch.

Les Jeux autochtones de 2023 seront également une occasion de s’initier à de nouvelles cultures autochtones. Mme Kirkpatrick Parsons estime que ce sera potentiellement la meilleure édition des Jeux .

Ce n’est pas seulement un événement sportif, indique-t-elle. C’est une occasion pour la foule et les athlètes de prendre part et d’apprécier les cultures qui seront représentées.

« La culture fait partie de nos sports. Vous ne pouvez pas isoler l’un de l’autre. » — Une citation de Fiona Kirkpatrick Parsons, présidente des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord