La population de l’Abitibi-Témiscamingue participe à la Grande marche

La Grande marche se tiendra à Plage Kiwanis de Rouyn-Norandadimanche 16 octobre et à Malartic, la marche a eu lieu vendredi.

L’événement est organisé par le Grand défi Pierre Lavoie, en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

L'objectif est de promouvoir les saines habitudes de vie encourager la population à être active.

À Val-d'Or, l'événement se tiendra dans la Forêt récréative et les participants auront le choix de faire 2 km ou 5 km.

Entre 200 et 300 participants se sont inscrits à ce troisième événement, explique la régisseuse de la Forêt récréative de Val-d'Or, Nathalie Perreault.

Pourquoi on a choisi le site, c'est parce que c'est accessible vraiment à tout le monde, comme c'est vraiment autant pour les aînés que pour les jeunes enfants, autant pour les personnes à mobilité réduite. Le site est vraiment accessible parce qu'on a un sentier asphalté de 2 km. On a une piste d'hébertisme où on peut aller marcher avec les enfants. On a un 6 km et un 11 km qui est offert aussi aux gens qui veulent un peu plus de défis , dit-elle.

L’événement se tient dans plus de 100 villes partout au Québec pour souligner l’importance des saines habitudes de vie.

Les marcheurs peuvent aussi le faire à leur rythme et à leur moment préféré en participant virtuellement, à partir de la maison.