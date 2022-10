Le prix du papier fait mal à l’industrie du livre

La hausse du prix du papier depuis près d'un an cause des maux de tête aux acteurs de l'industrie du livre, qui peinent à trouver des solutions. Alors que le Salon du livre de l'Estrie bat son plein, les éditeurs lancent un appel à l'aide.

Les ventes de livres ont explosé pendant la pandémie. À en croire l'affluence au Salon du livre de l'Estrie depuis jeudi, la tendance n'est pas près de s'estomper. Pourtant, l'augmentation incessante du prix du papier plombe les revenus de plusieurs éditeurs.

Je viens de publier mon troisième livre de la même collection, donc je n'ai pas le choix de maintenir le prix. Pour celui-là, le papier coûtait un dollar plus cher, ce qui fait que je perds des sous chaque fois qu'il est vendu en librairie , a fait savoir l'autrice et éditrice aux Éditions Lo-Ély, Tricia Lauzon.

On a haussé [le prix de nos livres] de 10 %, puis ce n'est pas beaucoup , a ajouté Marcel Leblond, conseiller en pédagogie aux Éditions de L'Envolée.

Certains éditeurs, comme la présidente-directrice générale chez Luzerne Rousse, Sophie Vaillancourt, impriment de plus petites quantités de livres, tandis que d'autres modifient le nombre de pages de leurs ouvrages.

Il faut réduire la grandeur de l'écriture dans les livres pour réduire le nombre de pages. On va demander des manuscrits plus courts ou on va augmenter le coût des livres.

Les acteurs de la chaîne du livre n'entrevoient aucune sortie de crise à court terme. Sachant que l'industrie est difficile et que les coûts continueront d'augmenter, le président de l'Imprimerie PréciGrafik, Gilles Blais, achète beaucoup plus de papier qu'avant, pour l'entreposer.

« Depuis les six derniers mois, on a observé une augmentation d'environ 30 % du coût du papier. » — Une citation de Gilles Blais, président de l'Imprimerie PréciGrafik

Il explique la situation par la popularité des ventes en ligne, qui causerait un phénomène de rareté du papier.

Il y a un déplacement de la fibre, qui sert à produire tant le papier que le carton, au plus offrant. Comme l'emballage et la livraison [en carton] sont populaires, conséquemment il y a eu des déplacements.

Le président de l'Association nationale des éditeurs de livres, Jean-François Bouchard, anticipe des répercussions à court-terme.

Est-ce que ça représente un risque de l'appauvrissement de la bibliodiversité, la réponse est clairement oui. C'est le sujet de préoccupation numéro un de l'ensemble de mes consœurs et de mes confrères éditeurs dans la profession actuellement.

Il souhaite sensibiliser les décideurs, car il faudra trouver des solutions.

« Nos partenaires, dont les organismes subventionnaires et le gouvernement, doivent entendre que l'on n'est pas sortis du bois, c'est le cas de le dire. » — Une citation de Jean-François Bouchard, président de l'Association nationale des éditeurs de livres

Le ministère de la Culture évalue actuellement les impacts de la hausse du prix du papier et indique par courriel que des actions pourraient être posées si nécessaire.

D'après le reportage de Thomas Deshaies