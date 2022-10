Chute mortelle d’un homme lors d’une intervention policière : l'UES enquête

Selon un communiqué de l’ UES , des agents du service de police de Toronto ont été appelés à se rendre dans une tour d’habitation au coin de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest vers 16 h 30 jeudi, après avoir reçu un appel au sujet d’un homme qui jetait des objets depuis un balcon .

Trois policiers ont tenté de discuter avec l’homme sur place, selon l’ UES . Trois autres agents du Groupe d’intervention d’urgence sont arrivés et ont tenté de négocier avec l’homme depuis un appartement voisin.

Au cours des négociations, l’homme est tombé par la fenêtre de l’appartement. Son décès a été prononcé sur les lieux de la chute.

Quatre enquêteurs et deux spécialistes des sciences judiciaires de l’ UES ont été affectés au dossier, et six agents témoins ont été désignés par l'unité.