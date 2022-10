Le rendez-vous, qui convie plusieurs centaines de professionnels des arts de la scène à venir découvrir les artistes qu’ils choisiront de mettre en lumière au cours de la prochaine année, a été un franc succès, selon les organisateurs.

Ces derniers pouvaient compter sur le retour de l'évènement en présentiel.

On sentait qu’il y avait cet esprit de relance et de retrouvaille en trame de fond. C’est un retour après deux ans de pandémie et c’est une joie de se retrouver pour travailler. Le bonheur était généralisé , raconte le directeur général du ROSEQ , Frédéric Lagacé.

Frédéric Lagacé, directeur du ROSEQ (archives) Photo : Radio-Canada

Plusieurs artistes ont profité des spectacles vitrines pour se faire remarquer par les diffuseurs. Les participants avaient 20 minutes pour présenter une partie de leur spectacle.

Cette année, le niveau était très relevé. On a vu des ovations pour certains artistes, chose qui n’arrive jamais. Il y a aussi de belles propositions régionales, entre autres des artistes de la Côte-Nord, des artistes autochtones comme Scott-Pien Picard , retient le président du ROSEQ , Alan Côté.

Alan Côté est également directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La comédie musicale franco-ontarienne Vaches a fait écarquiller bien des yeux, tout comme la prestation de l'auteure-compositrice-interprète québéco-mexicaine Noé Lira, notent les organisateurs.

Retour du public

Des diffuseurs, présents à la 31e Rencontre d’automne, se disent soulagés par le retour du public dans les salles, après deux années marquées par les restrictions sanitaires.

Les spectacles sont remplis à 80 % et il y a une augmentation de la fréquentation en ce qui concerne les spectacles de danse et de théâtre , soutient le directeur général et artistique de Diffusion Mordicus, un diffuseur d'Amqui, Michel Coutu.

Michel Coutu ajoute qu’avant la pandémie, une quarantaine de personnes assistaient aux spectacles de danse et aux pièces de théâtre organisés par sa compagnie. Aujourd'hui, il doit prévoir plus de 150 places pour ces représentations.

Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus (archives) Photo : Radio-Canada

Les diffuseurs Au Vieux Treuil aux Îles-de-la-Madeleine et Kaméléart à Matane abondent dans le même sens.

La directrice générale et artistique de Kaméléart, Danielle Smith, observe pour sa part un engouement particulier pour les artistes émergents.

Main-d'œuvre et réengagement du public

Les organisateurs de spectacles doivent toutefois composer avec des défis de taille. D'abord, la pénurie de main-d'œuvre. Malgré les efforts, le recrutement est difficile.

« Le financement n’est pas là, la formation n’est pas là et les salaires ont doublé sur certains postes pour réussir à attirer des gens. » — Une citation de Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus

On n’est pas de grosses équipes. Présentement, chez Diffusion Mordicus nous sommes six personnes au bureau. Les équipes techniques ont elles aussi réduit, on était huit et maintenant on est quatre , explique-t-il.

Le réengagement du public est une autre source d’inquiétude pour les diffuseurs. Selon le directeur du diffuseur Au Vieux Treuil, Émile Déraspe, les organisateurs de spectacles doivent s'intéresser davantage aux 25 ans et moins.

Il faut inciter la jeune génération à s’intéresser à la culture et sincèrement, s’il n’y a pas un travail de développement qui est fait et qui est soutenu par le gouvernement, je pense qu’on va perdre des joueurs importants , souligne M. Déraspe.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay et Denis Leduc