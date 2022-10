Une nuit pour soutenir les sans-abris à Val-d’Or

Il s'agit d'une action de solidarité nocturne ponctuée d'animation qui vise à sensibiliser les citoyens à la réalité des personnes sans-abri.

La présidente d'honneur de l'événement Line Bizier connait de plus en plus sur le phénomène grâce à des rencontres tenues par plusieurs organismes.

Cette propriétaire d'un commerce au centre-ville depuis plus de 20 ans dit qu'elle côtoie quotidiennement les itinérants.

Elle et affirme qu'elle entretient de bonnes relations avec cette catégorie de la population même si parfois d'autres commerçants se montrent méfiants.

« C'est certain qu'il y a une problématique avec les itinérants noyau dur, mais en général les itinérants nous les côtoyons et on n’a jamais eu de problème avec eux. Ils sont sympathiques avec nous on est sympathique avec eux, ce sont des êtres humains après tout il faut le dire. » — Une citation de Line Bizier

Elle rappelle qu'au fil des années, elle observe une augmentation du nombre d'itinérants.

Le phénomène a augmenté, mais il ne faut pas se cacher aussi que les prix du loyer ont beaucoup augmenté, il y a eu beaucoup de coupures en santé mentale, donc ces personnes-là se ramassent à la rue et ce sont les commerçants et la Ville qui se trouvent pris un peu avec cette problématique , dit-elle.

Nous, notre commerce et notre façon d’agir avec les itinérants, je comprends qu'il y a certains commerçants qui ont beaucoup de problématiques autres peut-être que nous, mais on ne s'est jamais sentis en danger à cause des itinérants, on les a toujours salués ils ont toujours été sympathiques avec nous qu'on on les rencontre , ajoute la porte-parole.

Jean-Marie Lapointe a animé une conférence vendredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Elle rappelle que des projets ont été lancés pour aider les sans-abris, notamment par le CISS AT, la SQ et la municipalité, mais que les changements ne sont pas instantanés.

La Nuit des sans-abris est l'occasion d'en apprendre plus sur cette frange de la société.

Ça peut informer les citoyens et peut être côtoyé aussi des itinérants pour voir que ce sont des êtres humains derrière les itinérants avec des problématiques, mais il faut agir avec eux en tant qu'êtres humains. Derrière les itinérants, ce sont des êtres humains avec des problématiques, il faut agir avec eux en tant qu'êtres humains , précise la propriétaire du magasin Tattoo-Piercing Illimité.

Le comédien, animateur, auteur et cinéaste était à Val-d'Or pour animer une conférence sur l'itinérance.

La Nuit des sans-abris se tiendra aussi le 21 octobre dans plus de 40 villes du Québec, dont Rouyn-Noranda, Amos et La Sarre.