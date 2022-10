Les chiens autorisés dans le métro de Montréal

Le très attendu projet pilote de la Société de transport de Montréal (STM), qui doit durer neuf mois, s’est amorcé ce matin.

Les propriétaires de chiens sont autorisés à se déplacer avec leur animal de compagnie pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes :

À défaut de respecter ces conditions, un client pourrait se voir imposer une contravention allant de 75 $ à 500 $.

Il est à noter que la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke, qui n’est pas sous l'autorité de la STM , est exclue du projet pilote pour le moment.

Selon le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell, cette initiative a été mise en place à la demande des résidents de la métropole.

Il y a de plus en plus de Montréalais qui ont des chiens de compagnie , a-t-il souligné en entrevue à RDI. Parmi ces résidents, certains ont décidé de ne pas avoir de voiture, alors ils ont besoin du métro pour des déplacements essentiels comme pour se rendre au vétérinaire , a-t-il expliqué.

M. Caldwell a mentionné que la durée du projet pilote permettra au transporteur public d’évaluer la situation à travers toutes les saisons.

Il ajoutait que la société de transport en commun s’est inspirée des meilleures pratiques à l'international pour faire de ce projet une réussite.

« On a regardé ce qui se fait ailleurs dans le monde est on s'est dit : "On n'est pas plus bête que les autres!" »