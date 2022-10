Des militaires en exercice dans le secteur industriel de Rouyn-Noranda

L’exercice aura lieu au Centre d’entraînement des pompiers, sur la rue Université avec utilisation d’une force d’opposition et de munitions à blanc afin d’augmenter le réalisme.

Il s'agit d'un entraînement de type combat urbain en prévision d'un exercice qui aura lieu en novembre à Valcartier.

Le capitaine Jean-François Talbot affirme que ce type d'exercice est nouveau pour le 34e régiment de RN.

Dans les dernières années les conflits ont évolué beaucoup, on est passé de guerres de type plus conventionnel à des guerres plus asymétriques et maintenant on parle de combats en milieu urbain, dans les milieux qui sont vraiment battis avec des structures en hauteur et différents types de bâtiments. C'est pour cette raison-là que cette fin de semaine on s'entraîne à revoir ces techniques-là de combats en zone urbaine en préparation de l'exercice qui aura lieu le 2 novembre à Valcartier , explique le commandant adjoint au 34e Régiment.

Des mesures seront mises en place pour assurer la sécurité de la population qui pourrait se trouver à proximité de la zone d’entraînement.

L'entraînement va être concentré sur les journées de samedi et dimanche de 8 h a 16 h pour maintenir les bonnes relations avec la population et minimiser l'utilisation des munitions à blanc. Oui ça pourrait arriver que des gens entendent ce qui pourrait ressembler à des coups de feu, mais la Sûreté du Québec est en contact et les partenaires sont au courant de ce type d'entraînement , ajoute le responsable.

À la fin de cet exercice, un ratissage des secteurs permettra de récupérer les différents matériaux utilisés.

Jean-François Talbot ajoute que son unité est toujours à la recherche de nouvelles recrues qui voudraient s’engager dans l'armée.