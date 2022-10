Un agent d’Ottawa blessé suite à un délit de fuite à Orléans

Le conducteur a fui un contrôle routier vers 19 h 10, blessant le policier par le fait même, selon le tweet du Service de police d'Ottawa.

Plus tôt dans la soirée, la police avait indiqué avoir fermé le boulevard Brian Coburn entre le chemin Tenth Line et la rue Strasbourg, conseillant au public de rester à l'écart.

La terrasse du résident Victor Hanna fait face au boulevard. Remarquant les lumières de la police à travers ses fenêtres, M. Hanna est allé jeter un coup d'œil.

Sur la route devant lui, il a vu une voiture de police derrière un VUS, avec une file de voitures qui ne bougeaient pas.

J'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un - ce qui semblait être quelqu'un - couché juste sous l'avant du VUS , a déclaré M. Hanna. Et puis tout d'un coup, en quelques minutes, six ou sept autres voitures de police, des VUS paramédicaux et un camion de pompiers sont arrivés.

De son point d'observation, M. Hanna n'a pas pu distinguer grand-chose à part les jambes juste sous l'avant du véhicule . Il n'était pas certain que la personne était coincée.

Une enquête est en cours et la recherche du véhicule se poursuit, selon la police.

Avec les informations de Joseph Tunney, CBC News