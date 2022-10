Collision avec un orignal : une insulaire réclame plus de mesures de sécurité au N.-B.

Rachel Collier conduisait entre le pont de la Confédération et le giratoire de Port Elgin lorsqu’elle a vu l’animal courir en direction de la route. Elle n’a pas eu le temps de réagir. Ils étaient trois à bord du véhicule lors de l’accident, le 29 septembre.

Il faisait noir et l’orignal a surgi du côté droit de la voiture avant qu’elle n’ait eu le temps de réagir, dit-elle. Au même moment, une voiture se dirigeait dans la direction opposée : il n’y avait nulle part où aller.

Sur le coup, je me suis demandé : oh, mon dieu, est-ce que mon amie va mourir ? , se souvient Rachel Collier, alors que l’orignal fonçait vers l’avant et le côté passager de son véhicule.

Personne n’a subi de graves blessures à la suite de la collision avec l’animal, mais Rachel Collier a souffert d’un mal de cou et de courbatures.

« J’ai des images gravées dans ma mémoire de cet animal géant qui surplombe mon véhicule et de moi en train de paniquer. » — Une citation de Rachel Collier

Vigilante, Rachel Collier affirme qu’elle respectait la limite de vitesse lors de l’accident. Elle avait bien vu les panneaux indiquant la présence potentielle d’orignaux dans le secteur et ses deux mains étaient sur le volant.

L’impact aurait pu être beaucoup plus brutal sinon, selon Rachel Collier, qui souligne avoir également vu un autre orignal, mort, à proximité de la route.

Au Nouveau-Brunswick, les collisions de véhicules avec des orignaux causent plus de blessures et de décès que les accidents avec tout autre animal, selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure. Photo : La Presse canadienne

Rachel Collier souhaite que des actions concrètes soient faites pour réduire les risques de collisions entre les véhicules et les orignaux au Nouveau-Brunswick.

Les clôtures sont-elles une option ? Existe-t-il des types de lumières qui dissuaderait les orignaux de [s’aventurer sur les routes] ? , demande-t-elle. Il n’y a vraiment rien de plus qui pourrait être mis en place ?

Il est peut-être temps que [les ministres des provinces maritimes] mettent la main à la pâte, avec les ministères des Transports, et trouvent une solution ensemble , clame Rachel Collier.

Plus d’argent pour atténuer les risques

Il se produit chaque année environ 300 collisions entre des voitures et des orignaux sur les routes du Nouveau-Brunswick, selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Les accidents se produisent majoritairement entre l’aube et le crépuscule, lorsque les orignaux sont difficiles à apercevoir.

La route 16 est signalée comme étant un secteur à risque élevé. La plupart des collisions ont eu lieu entre mai et novembre. Sur le tronçon de la route à l’est d’Elgin, 39 accidents ont eu lieu entre 2012 et 2019.

Dans une déclaration écrite, le ministère des Transports déclare qu’il utilise la signalisation, de l’éclairage [le long des routes] et fait du débroussaillage pour réduire le risque de collision avec les animaux. Il y a aussi des clôtures à orignaux, dans certains secteurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une carte du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick des secteurs où il y a un risque élevé de collision avec des orignaux. Photo : Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick

C’est impossible d’avoir des clôtures le long de toutes les routes , peut-on lire dans la déclaration. Les intersections, les entrées privées ainsi que les droits de passages rendent difficile l’installation de clôtures sur plusieurs autoroutes. En ce moment, le prix d’une clôture est d’approximativement 150 000 $ le kilomètre, pour les deux côtés de la chaussée.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick s’est vu accorder une enveloppe supplémentaire de 2 millions dans le budget 2022-2023 pour ses efforts d’atténuation de collision avec les voitures et les animaux sauvages.

Elle fait, en ce moment, un travail de recherche sur les lieux les plus à risque de la province et demande aux citoyens d’alerter la GRC s’ils heurtent un orignal ou un chevreuil. Cela aidera le gouvernement dans sa collecte de données, dit-il.

De son côté, le ministère du Transport et de l’Infrastructure de l’Île-du-Prince-Édouard écrit dans un courriel à CBC qu’il serait avantageux de partager les ressources entre les deux provinces afin d’aider à réduire le nombre de collisions.