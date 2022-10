L’Atlético à l’assaut de la demi-finale de la CPL

Les hommes de Carlos González Juárez auront la lourde tâche d’affronter les champions en titre pour remporter une place en finale de la Première ligue canadienne de soccer (CPL).

En tant que champion de la saison régulière, l’Atlético possède l’avantage du terrain pour le deuxième duel de cette série aller-retour. Le total des buts pendant les deux rencontres va déterminer le club qui passera à l’étape suivante.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas [...] La saison régulière nous a forgé. On le mérite et on attend avec impatience ce match-là , racontait avec enthousiasme Zachary Roy avant le part de l’équipe pour la côte ouest. On a beaucoup travaillé sur les détails, maintenant on est prêts.

Le Pacific FC a donné du fil à retordre par moment à l’Atlético cette année, en remportant deux victoires en quatre affrontements. Une nulle et un gain du onze ottavien ont complété le tableau.

« C’est important qu’on montre qu’on n’a pas peur, même si c’est notre première fois en séries. » — Une citation de Zachary Roy, défenseur de l’Atlético Ottawa

C’est une équipe qui aime jouer avec le ballon, qui aime venir nous chercher en contre-attaque, mais on est préparés et on va être durs à battre , a lancé Zakaria Bahous.

Le milieu de terrain avoue que la possibilité de jouer la finale de la CPL au stade de la Place TD est une grande motivation pour l’équipe contre le Pacific FC, qui voudra jouer les trouble-fêtes dans le scénario rêvé d’Ottawa.