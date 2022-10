Un premier recueil de poèmes couronné au Grand prix du livre de Sherbrooke 

La cérémonie du Grand prix du livre de la Ville de Sherbrooke a eu lieu vendredi au Salon du livre de l’Estrie. Parmi les trois vainqueurs, l’écrivain et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke Nicholas Giguère a reçu le tout premier prix accordé dans le cadre d’un nouveau volet poésie, pour son recueil Freak out in a moonage daydream, publié aux éditions le Quartanier.