Beck se retire de la tournée nord-américaine d’Arcade Fire

Beck ne sera pas de la tournée nord-américaine d'Arcade Fire, selon les sites spécialisés Variety et Pitchfork. Le musicien, qui devait assurer la première partie des spectacles du groupe montréalais, n'a pas expliqué les raisons de son retrait.

Dans un courriel envoyé aux détenteurs et aux détentrices de billets, Beck a écrit ne plus pouvoir se joindre à Arcade Fire , et a précisé que Boukman Eksperyans, un groupe haïtien dont l'album Vodou Adjae a été nommé aux Grammys, lui succéderait.

Arcade Fire doit offrir un spectacle le 3 décembre au Centre Bell, à Montréal, après un passage à Vancouver, à Edmonton, et à Toronto.

Allégations

En août, Pitchfork a rapporté les propos de quatre personnes affirmant avoir eu des contacts sexuels inappropriés avec le chanteur Win Butler entre 2015 et 2020.

Radio-Canada n'a pas vérifié ces allégations, et aucune accusation officielle n'a été déposée.

Peu après, la chanteuse Feist s'était retirée de la portion européenne de la tournée d'Arcade Fire.

Dans une déclaration écrite, Win Butler avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec chacune des quatre personnes, mais a maintenu qu'elles étaient consensuelles et qu'il n'en était pas à l'origine.