Les libéraux en N.-É. demandent une enquête sur la démission du président de la Chambre

Derek Mombourquette, leader parlementaire chez les libéraux, a déposé une motion vendredi. Si elle est acceptée, le commissaire aux conflits d’intérêts amorcerait un examen de la situation, pour entre autres déterminer si l’indépendance du président de la Chambre a été respectée.

À lire aussi : Le président de la Chambre signe une lettre de démission

Les libéraux veulent que la motion soit débattue mercredi prochain. Elle sera cependant probablement rejetée, puisque les progressistes-conservateurs de Tim Houston détiennent une majorité à la législature provinciale.

« L'entraîneur qui influence l'arbitre »

Jeudi, le bureau du premier ministre annonçait que Keith Bain, élu député progressiste-conservateur de Victoria-The Lakes, avait signé la veille un document dans lequel il s’engageait à quitter d’ici le 1er avril son poste de président de la Chambre.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, assis à l'Assemblée législative, le 13 octobre. Photo : CBC / Robert Short

Keith Bain a plus tard réitéré qu’il ne veut pas vraiment renoncer au rôle qu’il occupe depuis le 24 septembre 2021. Ce n’est d’ailleurs pas au premier ministre, mais aux députés qu’il doit remettre sa démission, puisque ce sont eux qui élisent le président de l’Assemblée législative.

Si c’était du sport, les gens diraient que l’entraîneur ne peut pas influencer l’arbitre. Ce n’est pas équitable , a déclaré le chef de l’opposition libérale, Zach Churchill, en mêlée de presse, vendredi. Mais ce n’est pas un jeu. C’est notre démocratie, et le président de la Chambre a le droit d’exercer son devoir d’agir avec impartialité.

Zach Churchill, chef de l'opposition, le 19 juillet à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Quand tu penses que l'arbitre de l'Assemblée législative est dans une position où il ne se sent pas confortable de faire des décisions que lui pense sont justes pour le public et pour l'assemblée, je pense que c'est dangereux et que ça prend des conséquences , a de son côté mentionné Ronnie LeBlanc, le député libéral de Clare.

L’opposition à Halifax estime que l’on a demandé à Keith Bain de démissionner pour des motifs partisans.

Jeudi, M. Bain a affirmé que c’est le premier ministre qui lui avait demandé de quitter son poste, en lui disant qu’il était temps pour quelqu’un d’autre de jouer ce rôle, et parce que certains de ses gestes comme président avaient placé le gouvernement dans une position difficile .

Malgré les demandes des médias, le bureau du premier ministre a refusé de rendre public le document signé par Keith Bain. Vendredi, Tim Houston a quitté Province House, l’édifice qui abrite l’Assemblée législative, sans répondre aux questions des médias.